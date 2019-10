Class 4A Top 10

1. Lake Stevens Vikings (8-0)

Beat Jackson 70-0. Next: Mariner

2. Graham-Kapowsin Eagles (8-0)

Beat Rogers 49-0. Next: Sumner

3. Kennedy Catholic Lancers (8-0)

Beat Kentwood 69-36. Next: NPSL crossover vs. Federal Way

4. Camas Papermakers (8-0)

Beat Skyview 21-17. Next: at Union

5. Woodinville Falcons (7-1)

Beat North Creek 41-7. Next: KingCo 4A crossover vs. Skyline

6. Puyallup Vikings (7-1)

Beat Curtis 40-6. Next: Rogers

7. Chiawana Riverhawks (7-1)

Beat Kamiakin 10-7. Next: at Pasco

8. Eastlake Wolves (7-1)

Beat Redmond 14-7. Next: KingCo 4A title game at Bothell

9. Bothell Cougars (6-2)

Beat Inglemoor 24-0. Next: KingCo 4A title game vs. Eastlake

10. Mead Panthers (6-2)

Beat University 52-21. Next: Ferris

Class 3A Top 10

1. O’Dea Fighting Irish (8-0)

Beat Garfield 35-7. Next: Bye

2. Eastside Catholic Crusaders (7-1)

Beat Blanchet 42-7. Next: Bye

3. Lincoln-Tacoma Abes (6-2)

Beat Lakes 42-21. Next: Bethel

4. Bellevue Wolverines (6-2)

Beat Juanita 28-0. Next: Mercer Island

5. Bethel Braves (6-2)

Beat Bonney Lake 34-0. Next: at Lincoln

6. Kennewick Lions (7-1)

Beat Richland 19-14. Next: Southridge

7. Mount Spokane Wildcats (6-2)

Beat North Central 42-0. Next: at Shadle Park

8. Marysville-Pilchuck Tomahawks (8-0)

Beat Arlington 42-14. Next: WesCo crossover vs. Snohomish

9. Kamiakin Braves (6-2)

Lost to Chiawana 10-7. Next: Hermiston (Ore.)

10. Lakes Lancers (5-2)

Lost to Lincoln 42-21. Next: at Wilson

Class 2A Top 10

1. Tumwater Thunderbirds (8-0)

Beat Black Hills 59-0. Next: at Centralia

3. Steilacoom Sentinels (6-2)

Beat River Ridge 55-20. Next: SPSL 2A crossover vs. Orting

2. Hockinson Hawks (7-1)

Beat Washougal 34-16. Next: Ridgefield

4. Liberty Patriots (6-2)

Beat Mercer Island 21-0. Next: District 1/2 playoffs at Blaine

5. Lynden Lions (6-2)

Beat Blaine 34-7. Next: Bye

6. Lakewood Cougars (7-1)

Beat Burlington-Edison 44-6. Next: Bye

7. Archbishop Murphy Wildcats (6-2)

Beat Sedro-Woolley 27-14. Next: Bye

8. WF West Bearcats (7-1)

Beat Centralia 49-14. Next: at Aberdeen

9. Clarkston Bantams (7-1)

Beat East Valley-Spokane 34-7. Next: Columbia River

10. Orting Cardinals (6-1)

Beat Franklin Pierce 28-27. Next: SPSL 2A crossover at Steilacoom