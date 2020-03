The Washington Interscholastic Basketball Coaches Association and the Washington State Girls Basketball Coaches Association announced their senior all-state teams.

Normally these players would be on rosters for all-state games, but those have been cancelled because of coronavirus concerns.

WIBCA

“Mr. Basketball”

Tanner Toolson, Union High School

Players of the year

4A-Jabe Mullins, Mt. Si High School

3A-Tari Eason, Garfield High School

2A-Wyatt Walker, Burlington Edison High School

1A-Hunter Ecklund, La Center High School

2B-A.J. Floyd, Davenport High School

1B-Caleb Revey, Lummi High School

Class 4A All State

Tanner Toolson Union

Liam Lloyd Gonzaga Prep

Brayden Quantrille Glacier Peak

Jabe Mullins Mount Si

Kyle Gruhler Skyview

Cooper DeWitt Chiawana

Jace Barrett Rogers

Ricky Bell Mount Rainier

Brycen Dillworth Todd Beamer

Conner Turner West Valley

Class 3A All State

Tari Eason Garfield

Mario Herring Evergreen

Colby White Central Kitsap

Adam Parker Mercer Island

Damani Green Wilson

Kendal Munson Garfield

Kyson Rose Kamiakin

Luke Dobler Marysville-Pilchuk

Mutdung Bol Edmonds-Woodway

Jalen Scott Stadium

Class 2A All-State

Wyatt Walker, Burlington-Edison

Jackson Reisner, Burlington Edison

Tru Allen, Clarkston

Nate Snook, Columbia River

Brock Heppner, Lynden

Alex Jensen, Lakewood

Mason Christianson, Mountlake Terrace

Kobe McMillian, North Kitsap

Damon Gaither, Tumwater

Isaac Perez, Toppenish

Class 1A All-State

Hunter Ecklund, La Center

Bryce Bouwman, Lynden Christian

Jackson Short, Meridian

Luke Allen, Cedar Park Christian

Jace Blankenbeckler, Bear Creek

Weston Ide, Zillah

Sabastian Godina, Zillah

Caleb Deaton, Naches Valley

Jobie Gelder, Deer Park

Brady Metz, King’ Way

Andrew Devries, Lynden Christian

Class 2B All-State

A.J. Floyd, Davenport

Bryce Cline, Winlock

Broc Keeton, Toutle Lake

Matt Thompso,n Kettle Falls

Jacob Holling, Liberty

Brayden Thomas, Adna

Justin Hudson, Kittitas

Corey Jerrell, Brewster

Conner Ashworth, Brewster

Cameron St. Pierre, Lake Roosevelt

Brevin Ross, Darrington

Class 1B All-State

Caleb Revey, Lummi

Ryan Moffett, Odessa

Chase Gerard, Almira-Coulee-Hartline

Bryce Strom Yakama Tribal

Bryan Strom, Yakama Tribal

Matt Hockett, Oakesdale

Blake Jones, Garfield-Palouse

Ethan Lindstrom, Naselle

Levi Rivera, Riverside Christian

Landon Bruce, Rainier Christian

WSGBCA

Class 4A

Aaliyah Alexander, Todd Beamer

Dayla Ballena, Kentridge

Ellie Boni, University

Jacksen McCliment-Call, University

Keeli Burton-Oliver, Eastlake

Olivia Mayer, Gonzaga Prep

Peyton Howard, Central Valley

Raigan Reed, Lake Stevens

Sela Heide, Mt. Si

Raigen Barrett, Rogers

Tyler McCliment-Call, University

Class 3A

Alli Corral, Prairie

Dalayah Daniels, Garfield

Emma Main, Mt. Spokane

Jayda Noble, Mt. Spokane

Maddie Plevyak, Yelm

Madeline Granbois, Marysville Getchell

Megan Fiso, Garfield

Meilani McBee, Kennewick

Nakia Boston, Lynnwood

Olivia Wikstrom, Bainbridge

Raigan Barrett, Rogers

Tiarra Brown, Bethel

Class 2A

Annika Warring, W.F. West

Brie Holecek, East Valley Spokane

Bryn Hagemeir, Ellensburg

Jordan Ryan, Columbia River

Katy Cook, Franklin Pierce

Keylie Hershey, Lynden

Maggie Vadala, W.F. West

Megan River, Black Hills

Miakei’ Lea Flores, Black Hills

Paige Winter, Rochester

Ruby VanderHaak, Lynden

Class 1A

Eliza Friend, Overlake

Grace Erdmann, Cashmere

Grace Hammond, Cashmere

Hailey Van Lith, Cashmere

Havelah Fairbanks, Deer Park

Irena Korolenko, Cedar Park Christian

Jalyn Sackrider, Elma

Natalie Newman, La Salle

Riley Dykstra, Lynden Christian

Zoe Hutchings, Montesano

Class 2B

Aleena Cook, Liberty

Andee Nelson, Mossyrock

Faith Mulligan, Mossyrock

Hailey Bass, White Swan

Jadyn Johnson, Columbia Burbank

Justine Benson, La Conner

Kal Schaplow, Toledo

Lydia Berquist, St. George’s

Maisie Burnam, Liberty (Spangle)

Morgan Herrera, La Conner

Natalie Smith, Northwest Christian

Payton Aselton, Adna

Class 1B

Ce’J Gagnon, Neah Bay

Josie Droog, Mount Vernon Christian

LaChelle Boyd, Wellpinit

Lizzy Perry, Oakesdale

Maddie Stuart, Puget Sound Adventist

Madi Candoza, Sunnyside Christian

Madison Dixon, Pomeroy

Mia Pakootas, Inchelium

Rylee Desautell, Inchelium

Sydney Watko, Pomeroy

1B Coach of the Year: Ted Torzewski, Inchelium

2B Coach of the Year: Chris Colvin Liberty (Spangle)

1A Coach of the Year: Aaron McLean, Freeman

2A Coach of the Year: Rick Jones, West Valley (Spokane)

3A Coach of the Year: Jeff Wilson, Lake Washington

4A Coach of the Year: Felice Orrell, Central Valley

WSGBCA Coach of the Year: Rob Adams, Lynden