Forty-two students at Interlake High School, a public school in Bellevue, are National Merit Scholarship Program semifinalists, more than any other high school in Washington state.

The school had 40 semifinalists last year, also making it the top school in the state. The private Lakeside School, in North Seattle, had the second-highest this year, with 27, the same number as last year.

The state’s semifinalists join roughly 16,000 other students nationwide who had the highest scores on the 2021 PSAT, a standardized test taken by high school juniors that helps qualify them for the award.

About 95% of the semifinalists nationwide are expected to be named finalists in February; of those, about 7,250 will go on to receive scholarships that together total about $28 million. To become a finalist, students must submit academic, extracurricular, employment and other information.

The names of semifinalists were released this month. Here is who is on Washington’s list:

AUBURN

Thomas Jefferson H.S.: Heo, Jasmine

BAINBRIDGE ISLAND

Bainbridge H.S.: Hansen, James D.

Homeschool: Chalcraft, Elliott Q.

BELLEVUE

Bellevue H.S. Cheng, Jia Xuan; Hu, Emily; Huang, Emma: Liu, Linfeng; Meda, Jaykishan K.; Peng, Michael; Tyshler, Jonathan W.; Yu, Alexander; Yu, Jean; Yu, Sue; Zheng, Corey Y.

Interlake H.S.: Ashok, Aditya; Ball, David W.; Chen, Vincent; Cox-Tigre, Zoe M.; Fang, Richard; Fang, William P.; Gautam, Shriya; Hong, Austin X.; Huang, Audric; Huang, Edwin; Jagannathan, Aparna Srinidhi; Jiang, Ke; Kay, Tristan H.; Kuang, Michael H.; Li, Anna Z.; Luo, Kevin; Maeng, Jongbeom; Masanam, Sanjit S.; Nagarajan, Saibalaji; Park, Allison; Rajathilak Yogapriya, Charanthinesh; Ramanan, Raashi; Sankaran, Srishti; Sawanoi, Yuuki; Shao, George; Singhania, Samanvita; Sun, Connor R.; Sun, Diane Y.; Tao, Jonathan; Venkatakrishnan, Pavan; Volfbeyn, Madeleine E.; Wang, Grace Z.; Wang, Ivory Y.; Wu, Allen Y.; Wu, Chloe; Xing, Aryn; Xiong, Chien-Yu; Yin, Joshua; Zhang, Jiaming; Zhang, Julia R.; Zhang, Sophia P.; Zheng, Jonathan Y.

International School: Chen, Alicia Y.; Cheng, Jonathan F.; Choi, Hadassah H.; Toomey, McKenzie E.; Zhang, Isaac

Newport H.S.: Chang, Katherine; Chen, Ashley Z.; Chen, Jessica Y.; Chen, Samuel J.; Fan, Matthew Y.; Fristrom, Sofia P.; Gan, Yunxin; Gilmore, Robert L.; Gwozdz, Arthur W.; Hu, Ryan R.; Hwang, Isaac B.; Jin, Rachel S.; Karmali, Ammana N.; Kelly, Brendan J.; Kim, Bijou; Kim, David D.; Lu, Yue; Luo, Ethan M.; Sun, Minghan; Tran, Linh P.; Wang, Annabelle J.; Wang, Emma Y.; Yi, Evan M.; Zhang, Emily R.; Zhu, Catherine

Sammamish H.S.: Jiang, Alan

BELLINGHAM

Sehome H.S.: Thompson, Ella J.

BOTHELL

North Creek H.S.: Lee, Hansel S.; Shaji, Shreya; Zhang, Andrew S.

Woodinville Montessori School: Koh, Musashi T.; Kohli, Meera

BREMERTON

Olympic H.S.: Krell, Jacob T.

CAMAS

Camas H.S.: Albertsen, Gannon P.; Dang, Minwoo X.; Wu, Steven C.

Discovery H.S.: Chaudhry, Elena P.

Union H.S.: Lin, Jean

EVERETT

Archbishop Murphy H.S.: Kenny, Patrick T.

GIG HARBOR

Peninsula H.S.: Dietrich, Eliana G.

ISSAQUAH

Homeschool: Li, Kristen T.

Issaquah H.S.: Ali, Bilal S.; Chalissery, Rachel; Ge, Wangzi; Kanuri, Sathvik; Kennedy, Brooke E.; Kotra, Shreya; Lieb, Jordan I.; Lin, Pearl A.; Liu, Jonathan J.; Rajesh, Pavana; Rao, Anusha; Tan, Timothy S.; Wagner, Bailey A.; Zhang, Apollo J.

KENMORE

Inglemoor H.S.: Anderson, Josephine B.; Chae, Justin Y.; Moldovanu, Liana M.

KENNEWICK

Kamiakin H.S.: Dunlap, Brendan; Gorham, Bradley; Kirby, Ryan; Mohlman, Andrew; Vladimiroff, Parker

KIRKLAND

Eastside Preparatory School: Khanna, Rayhan; Oommen, Zubin I.; Shendure, Akash R.; Shubin, Daniel S.; Shubin, Neta; Sun, Zihan; Wu, Claire

International Community School: Jacob, Aubrey S.; Li, Ann C.; Pisupati, Santoshi

Juanita H.S.: Dao, Nam H.; Dubinsky, Anat; Liu, Aidan Y.; Sun, Qing Yang

LYNDEN

Lynden Christian School: Hoekema, Sarah E.

LYNNWOOD

Homeschool: Ooi, Rohaam

MERCER ISLAND

Mercer Island H.S.: Bluming, Samara; Geer, Eliot Y.; Horton King, Emily L.; Lin, Tong; Senn, Rachel V.; Silverman, Miles T.; Wood, Charlotte M.

MILL CREEK

Henry M. Jackson H.S.: Basak, Abhinandan; Jumpawong, Jasmine

MUKILTEO

Kamiak H.S.: Kim, Esther J.; Pao, Nathaniel L.; Wang, Lawrence Z.; Yoon, Brandon

OLYMPIA

Olympia H.S.: Holcombe, Jonathan R.; McEwen, Owen Gabriel; Shen, Audrey Y.

PORT TOWNSEND

Port Townsend H.S.: Manza, Sebastian E.

POULSBO

North Kitsap H.S.: Ginn, Eliana M.

PULLMAN

Pullman H.S.: Brown, Leila

PUYALLUP

Puyallup H.S.: Cuenca, Shaelynn S.; Kim, Jason K.

REDMOND

The Bear Creek School: Gergen, Payton N.; Shimada, Miya A.

The Overlake School: Ajith, Akshaya; Dangi, Sameeksha; Fan, Avena; Ghouse, Ammar S.; Johnson, Elisa K.; Khan, Xainab H.; Lin, Benjamin; Mathewson, Corbett W.; Mehra, Ria E.; Rubin, Abby W.; Shyu, Jeffry R.; Sujit, Rishi R.; Sun, Clara; Vagish, Eashan; Vank, Erik A.; Yang, Andy; Yang, Yuchen

Redmond H.S.: Cai, Colin; Chen, Castor; Goel, Ishan; Kaim, Joseph D.; Kalisi, Sreshta I.; Kikkuru, Akshita; Knowlton, Cassandra J.; Kurapati, Keerthana; Kuty, Sriram S.; Kwon, Lora; Lev, Jason C.; Maes, Griffin W.; Mehta, Isha; Mishra, Mukta; Wu, Tony; Xia, Cady; Yildirim, Toprak B.; Zheng, Allen

Tesla STEM H.S.: Acharya, Keshav; Badal Khan, Samiullah Khan; Bhowal, Druhin; He, Steven S.; Jyi, Min-Xuan; Karunagaran, Thanushree; Kim, Evan E.; Krishnakumar, Harish; Kumar, Sebastian N.; Mantha, Hitesh; Pandey, Shreya; Porwal, Siddhant; Raman, Gauri; Singh, Arihant K.; Sreenivas, Anjali M.; Vaish, Anya

RENTON

Hazen H.S.: Fung, Michelle W.; Srinivasan, Akhil

Liberty H.S.: Kincaid, Sydney M.; Mangus, Anthony A.

RICHLAND

Hanford H.S.: Deng, Grace Y.; Glezakou-Elbert, Ourania-Maria; Petyuk, Anthony; Xu, Sean J.

Richland H.S.: Carr, Nathan B.

SAMMAMISH

Eastlake H.S.: Amarnath, Akshita; Appalabattula, Sreshta; Cajigas, Dylan T.; Fein, Elizabeth A.; Jeon, Seohee; Kale, Tanvi; Lin, Kelly J.; Lin, Sean X.; Menon, Arjun; Pandya, Jaysheel S.; Qu, Nancy L.; Rao, Avni; Sathanur, Ankhita R.; Shi, Noah; Sistla, Vaishnavi; Timofte, Bianca T.; Vadlamani, Mahima D.; Vishwamitran, Karan A.; Zhu, Yan

Eastside Catholic H.S.: Vierra, Aiden H.

Skyline H.S.: Bhagwat, Ovi M.; Bhatawdekar, Trisha; Chen, Jessie; Hazra, Rishi; Kolagotla, Anika; Li, Zhiyang; Narayanan, Vidhya; Pathania, Ishita; Sparks, Aiden C.; Xie, Alex C.; Xu, Iris X.; Xuan, Sarah R.; Xuan, Sophie N.; Yin, Kevin J.; Yoon, Jeewoo

SEATTLE

Ballard H.S.: Luce, Orlando W.; McKelvey, Jane V.

The Bush School: Parakhin, Veronica M.

Garfield H.S.: Cobden, Graham Y.

Holy Names Academy: Gelfand, Hope E.

Ingraham H.S.: Kaylor, Taran D.; Lombard, Forrest H.

Kings H.S.: Wang, Emily G.; Yi, Samuel H.

Lakeside School: Bauer, Grace K.; Broustis, Emmett A.; Bush, Allison S.; Chen, Isabella; Doane, Samuel J.; Eswaran, Advik; Fang, William J.; Gayan, Bryce W.; Globerman, Ari C.; Huang, Andy; Huang, Connor H.; Hwang, Laura Y.; Jiang, Landi C.; Kelleran, Samuel K.; Lee, Yoon C.; Li, George; Liu, Chelsea Y.; Moody, Maxine E.; Norris, Linda W.; Sistla, Swadesh; Tien, Sophie; Xu, Hallie; Yang, Gene; Yang, Xiaoyu; Yeung, Rebecca J.; Yu, Edward; Zhang, Aaron

Lincoln H. S.: Groebner, George X.; Huck, Noah R.; Kang, Jian T.; Kanter, Zoe K.; Keran, Phoebe G.; Lutzker, Merce J.; MacGregor, Lindsay A.; Migita, Drew T.; Pineda, Chanssen L.

Roosevelt H. S.: Scott, Ethan Z.; White, Ellen L.

Seattle Academy: Crane, Isaac M.

Transition School and Early Entrance Program: Yao, Bohan

SHORELINE

Shorewood H. S.: Dhandi, Raghav; Malik, Vivek S.

SNOHOMISH

Snohomish H.S.: Haney, Lucas A.

SPOKANE

Lewis and Clark H.S.: Chiang, Kara R.

TACOMA

Bellarmine Preparatory School: Milliren, Tyler B.

Annie Wright School: Guerra, Sofia E.

TUKWILA

Raisbeck Aviation H.S.: Hyun, Caleb K.

VANCOUVER

Mountain View H.S.: Correy, Jack K.; Hong, Susan S.; Zhu, Dao

Vancouver iTech Preparatory: Campbell, Jonah K.

WALLA WALLA

Walla Walla H.S.: Franklin, Lily E.; Iverson, Erin E.

WENATCHEE

Wenatchee H.S.: Lavergne, Oscar T.

WOODINVILLE

Homeschool: Deng, Mary Y.

Woodinville H.S.: McGuinness, Meagan R.; Pascual, Colin

YAKIMA

A.C. Davis H.S.: Dodge, Tyler D.