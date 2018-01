Toys R Us, squeezed by Amazon.com and huge chains like Walmart, will close 180 stores, or about 20 percent of its U.S. locations, within months. Here’s a list of the Toys R Us locations closing, by state and territory. Asterisks indicate multiple locations are shutting within a town or city.

Alabama: 2

Birmingham, Tuscaloosa

Arkansas: 2

Fort Smith, Little Rock

Arizona: 6

Mesa, (asterisk)Phoenix, Scottsdale, Tucson, Yuma

California: 27

Brea, Brentwood, Corona, Emeryville, Fairfield, Folsom, Fresno, Indio, Industry, Pinole, Pittsburg, Riverside, (asterisk)San Diego, (asterisk)San Jose, San Rafael, Santa Ana, Santa Clarita, Simi Valley, Stockton, Torrance, Union City, Vista, West Corvina, Westminster, Yuba City

Colorado: 1

Aurora

Connecticut: 4

Manchester, Newington, North Haven, Waterbury

Florida: 12

Altamonte Springs, Boca Raton, Coral Springs, Jacksonville, (asterisk)Kissimmee, Miami, Port St. Lucie, Royal Palm Beach, St. Petersburg, Tallahassee, Tampa

Georgia: 8

Albany, Alpharetta, Atlanta, Douglasville, Dunwoody, Fayetteville, Lithonia, Newnan

Hawaii: 1

Kahului

Iowa: 2

Clive, Des Moines

Illinois: 8

Burbank, Chicago, Highland Park, Matteson, Naperville, Niles, Schaumburg, Vernon Hills

Indiana: 3

(asterisk)Indianapolis, Michigan City

Kansas: 2

Overland Park, Wichita

Kentucky: 3

Lexington, Simpsonville, St. Matthews

Louisiana: 1

Slidell

Massachusetts: 6

Bellingham, Dedham, Framingham, Holyoke, Millbury, Northborough

Maryland: 1

Clinton

Maine: 2

Bangor, South Portland

Michigan: 6

Ann Arbor, Grand Rapids, Lansing, Muskegon Heights, Traverse City, Ypsilanti

Minnesota: 4

Blaine, Minnetonka, Richfield, Woodbury

Missouri: 4

Cape Girardeau, Chesterfield, Columbia, Hazelwood

Mississippi: 2

Meridian, Pearl

North Carolina: 3

Asheville, (asterisk)Durham

Nebraska: 1

Omaha

New Hampshire: 1

Nashua

New Jersey: 12

Bridgewater, Burlington, Cherry Hill, East Hanover, Eatontown, Elizabeth, Flanders, North Brunswick, Paramus, Philipsburg, Union, Wayne

New Mexico: 1

Albuquerque

Nevada: 2

(asterisk)Las Vegas

New York: 14

Amherst, Bohemia, Commack, Greece, Kingston, Latham, Massapequa, (asterisk)New York, Queensbury, Rochester, Westbury, Yonkers

Ohio: 4

Cincinnati, Columbus, Dayton, Mentor

Oklahoma: 2

Norman, Oklahoma City

Pennsylvania: 9

Dover, Erie, Exton, Horsham, Monaca, Monroeville, Pennsdale, Pittsburgh, Washington

Puerto Rico: 2

Carolina, Hatillo

Rhode Island: 1

Warwick

South Carolina: 2

Columbia, North Charleston

South Dakota: 1

Rapid City

Tennessee: 2

Memphis, Nashville

Texas: 9

Allen, Dallas, El Paso, Fort Worth, Houston, Hurst, Irving, Lewisville, Robstown

Utah: 2

Midvale, Ogden

Virginia: 2

Newport News, Woodbridge

Washington: 3

Everett, Silverdale, Spokane

Wisconsin: 2

Brookfield, Madison