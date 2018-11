Los defensores de la Iniciativa 1631 (I-1631), en la boleta electoral estatal del 6 de noviembre, alegan tácticas engañosas, y algunos dueños de negocios dicen que no esperaban que sus empresas figuraran en un folleto publicitario de los que se oponen a la medida. La campaña del No dice que sí obtuvo su consentimiento para...

This is a translation of a story published on Oct. 31. We’re publishing this version because it involves the Latino business community. Read in English »

Un folleto en español enviado por correo por la campaña No a la I-1631 insta a los votantes a “unirse a nuestra coalición y más de un centenar de empresas de propiedad latina” para derrotar la medida de la boleta electoral de noviembre que pondría una tarifa de carbono a los combustibles fósiles en todo el estado.

Pero la legitimidad de esos apoyos se puso en duda el martes, generando una rápida controversia. Los defensores de la I-1631 acusaron a la campaña de la oposición de tácticas engañosas, y algunos dueños de negocios dijeron que no esperaban que sus empresas figuraran en el folleto.

César Lara, propietario de la Taqueria las Delicias en Seattle, dijo al The Seattle Times: “No tengo ningún conocimiento de que estuvieran usando el nombre de mi negocio… Necesitamos detener esto.”

“No sabemos de esas políticas. No hacemos nada de eso,” dijo Carlos Vásquez, copropietario de La Conasupo Restaurant and Market en Seattle. “La gente es libre de votar por lo que quiere.”

Dana Bieber, portavoz de No a la I-1631, dijo que los propietarios de todos los negocios que figuran en el folleto firmaron los formularios de consentimiento. Esos formularios, cuyas copias fueron revisadas por The Seattle Times, presentaron un caso en contra de la iniciativa y solicitaron permiso para identificar públicamente a las empresas que se oponen a la medida en la boleta electoral.

Los proponentes de la I-1631 dijeron que se enteraron a finales de la semana pasada de la existencia del folleto. Dijeron que se pusieron en contacto con los dueños de negocios y una docena les dijo que no esperaban que los nombres aparecieran en un folleto contra la medida.

“Estaban molestos porque sus nombres estaban incluidos en el folleto,” dijo Nick Abraham, un portavoz de Sí a la I-1631. “Se apresuraron a captar los apoyos de la gente sin explicar adecuadamente lo que estaban haciendo.”

La campaña del Sí convocó una rueda de prensa el martes en la que estuvo presente el fiscal general Bob Ferguson, quien apareció en un anuncio televisivo que respaldaba la iniciativa.

“No estoy seguro de cuán bajo puede llegar una campaña, pero esto es bastante bajo,” dijo Ferguson. Instó a la Comisión de Divulgación Pública de Washington a investigar posibles violaciones de las reglas de campaña que regulan el uso de apoyos.

En el folleto de la campaña del No que enumeraba a las empresas latinas en contra de la iniciativa se explica cómo la I-1631 establecería un nuevo impuesto a la energía que tendrían que pagar las familias y los trabajadores del sector agrícola.

La rueda de prensa se llevó a cabo en Mi Ranchito, un mercado del sur de Seattle que fue uno de los negocios que figuran en el folleto del No a la I-1631.

Después de la conferencia de prensa, Bieber envió a The Seattle Times una copia de un formulario de consentimiento firmado por el propietario de Mi Ranchito, Javier Torres Jiménez. El formulario de consentimiento describe la medida I-1631 como un “impuesto de energía mal elaborado e injusto.” Incluía esta frase: “Puede listar públicamente a nuestra organización como miembro de No a la I-1631”.

Más tarde, la campaña del No a la I-1631 también permitió que The Seattle Times viera los formularios de consentimiento de las 96 empresas mencionadas en el folleto.

“El señor Jiménez, como todos y cada uno de los negocios que figuran en nuestro folleto, firmó un formulario para unirse a nuestra coalición,” dijo Bieber en un comunicado.

“Estamos horrorizados de que la campaña a favor de la medida haya elegido hostigar y vilipendiar a empresas e individuos que se han manifestado en contra de la I-1631.”

Jiménez dijo que un representante de la campaña de la oposición lo llamó por teléfono el martes por la mañana y le dijo que no diera la conferencia de prensa y que no “creyera nada de lo que le estaban diciendo.”

Dijo que un representante de la oposición acudió a su negocio antes de la conferencia de prensa y le mostró el documento que había firmado.

Jiménez le dijo a una reportera que pensaba que se trataba de un impuesto a productos azucarados y otros alimentos, y que no lo habría firmado si lo hubiera entendido mejor.

El Seattle Times también revisó una copia de un formulario de consentimiento firmado por un copropietario de La Conasupo. El copropietario Pablo de Vesos Doroteo dijo a The Seattle Times que pensaba que la medida proponía un impuesto a las bebidas azucaradas y que no se dio cuenta de que el negocio figuraría como parte de la campaña de la oposición.

Lara, propietario de la Taqueria Las Delicias en Seattle, dijo que recordaba que alguien acudió a su negocio para obtener su firma en un formulario. Pero pensó que el documento que firmó era contra el azúcar, el alquiler y los impuestos municipales.

Lara dijo que su negocio está abierto seis días a la semana, 12 horas al día, y que no ha tenido mucho tiempo para prestar atención a las iniciativas.

“Sinceramente, no estamos muy al tanto de las noticias, los impuestos y las leyes que están en camino,” dijo Lara.

La I-1631 se ha convertido en la iniciativa electoral más costosa en la historia del estado. La industria petrolera ha contribuido la mayor parte de los más de 31 millones de dólares recaudados por la campaña del No a la I-1631.

La medida propone una tarifa gradual a la mayoría de las emisiones de combustibles en el estado. El dinero recaudado se utilizaría en programas para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que los científicos consideran responsables del cambio climático. Parte del dinero también se reservaría para reducir los efectos del aumento de los costos de los combustibles en los residentes de bajos ingresos del estado de Washington.

Los opositores han calificado la tarifa de carbono como un impuesto regresivo que afectaría fuertemente a los trabajadores de bajos salarios que tienen que manejar largas distancias para ir a trabajar.