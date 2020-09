Interlake High School and Lakeside School topped this year's list of National Merit Scholarship semifinalists.

Nearly 50 students at Interlake High School, a public school in Bellevue, are National Merit Scholarship program semifinalists, more than any other high school in Washington.

The school had 31 semifinalists last year, coming in second after the private Lakeside School in North Seattle, which had more than three dozen.

Twenty-four Lakeside students are semifinalists this year.

The state’s semifinalists join roughly 16,000 other students nationwide who had the highest scores on the 2019 PSAT, a standardized test taken by high school juniors that helps qualify them for the award. About 1.5 million juniors took the test in 2019.

About 90 percent of semifinalists nationwide will be named finalists in February; of those, about 7,600 will go on to receive scholarships that together total more than $30 million. To become a finalist, students must submit academic, extracurricular, employment and other information.

The names of semifinalists were released today. Here is who is on Washington’s lists:

AUBURN

Thomas Jefferson H.S.: Appleton, Gunnar J.; Park, Se Chae

BAINBRIDGE ISLAND

Bainbridge H.S.: Camacho, Claire E.; Cosman, Ian S.; Kirsch, Jacob A.; Nelson, Audrey A.; Nicholas, Emerson J.; Tappen, Jeffrey T.

Homeschool: Stein, Daniel J.

BATTLE GROUND

Cam H.S.: Clark, Elijah W.

BELLEVUE

Bellevue H.S.: Arbabi, Kavon N.; Gvozdjak, Anne; Li, Amanda; Scher, Jordan R.; Tyshler, Daniel M.; Yang, Iris X.; Zhang, Dorothy

Interlake H.S.: Aggarwal, Sonal; Albrecht, Sofia G.; Arjun, Jathin; Bulusu, Advaith; Burns, Nshan B.; Challam, Shriya; Chang, Emily; Chen, Brian X.; Chen, Rich R.; Chen, Robert; Daga, Nandini; Dugan, Kyra M.; Feng, Emily Y.; Gulamali, Freya; Guo, Xiaorong A.; He, Fornia Z.; Katta, Anjali; Khoo, Adalea E.; Kim, Evan H.; Lee, Hyunwoo; Li, Benjamin; Li, Nick S.; Liu, Annie; Liu, Eric; Na, Jessica; Qin, Edward C.; Ruan, Jessica; Ruan, Renee; Saini, Anshita; Sankaran, Smriti; Shandar, Vasuprada; Shaw, Andrew; Shu, Jonathan; Stapley, Blaine M.; Subramaniam, Satyen; Subramaniam, Suriyen; Sun, Daniel C.; Tang, Aria R.; Tanimoto, Alexander M.; Tosolini, Alessio R.; Wei, Alex; Xie, Anthony B.; Xu, Estella; Yang, Kevin; Zhang, Sherry P.; Zhang, Weiye; Zhu, Holly

Newport H.S.: Bashkansky, Naomi; Chen, Justin K.; Gao, Daniel; Hu, Daniel; Jain, Stuti; Jiang, Kelly; Kim, Athena Y.; Ma, Kenneth; McClelland, Kai L.; Ouyang, Diana; Pham, Leanne; Yang, Richard Z.; Zeng, Julia W.

Sammamish H.S.: Eng, David D.; Sriram, Aditya

BELLINGHAM

Homeschool: Uy, Clive E.

Sehome H.S.: Berreth, Emma A.; Cohen, Livia R.; Cornwall, Maya A.

BOTHELL

Bothell H.S.: Standley, Alice M.

North Creek H.S.: Jacob, Amal B.; Selvakumar, Akash

BURBANK

Homeschool: Carpenter, Taylor R.

CAMAS

Camas H.S.: Kim, Andrew M.; Mansfield, Lucas R.; Wang, Kevin

Union H.S.: Kaplan, Caroline S.; Lin, Ashley Y.; Wu, Jasmine

DUVALL

Cedarcrest H.S.: Kreymer, Alex; Thompson, Claire

EDMONDS

Edmonds-Woodway H.S.: Dcessare, Emma; Sinnett, Sophia

EVERETT

Cascade H.S.: Kuntz, Ethan K.

Everett H.S.: Fowler, Reed M.

Archbishop Murphy H.S.: Barron, Michael J.; Kenny, Matthew J.

GIG HARBOR

Gig Harbor H.S.: Archuleta, Carter J.; Forhan, Katie V.

ISSAQUAH

Issaquah H.S.: Annamaneni, Meghana R.; Dedhia, Maitri; Guo, Brian T.; Kiesewetter, Anna C.; Kim, Irene E.; Lim, Sean S.; Lou, Ethan L.; Mohapatra, Adya; Sharma, Ishaan; Short, Alexander A.; Welsh, Jack A.; Wilkinson, Matthew W.; Williams, Connor W.; You, Adam X.

KENMORE

Inglemoor H.S.: He, Margaret C.; Kolde, Sebastian Z.; Leotta, Sofia J.; Roberts, Dace K.; Wijeratna, Kimaya A.

KENNEWICK

Southridge H.S.: Sakamoto, Matthew J.

KENT

Kentridge H.S.: Dickson, Gina L.; Ladish-Orlich, Jonah M.

KIRKLAND

Eastside Preparatory School: Balakrishnan, Meghna L.; Vernon, Sydney C.; Zhang, Faye

International Community School: Bhakar, Nishant; Ganti, Sravya V.; Goertz, Madeleine E.; Kotler, Kathryn N.; Ma, Ellen; Piterkin, Andrey; Wu, Helen

Juanita H.S.: Zhou, Hong

Lake Washington H.S.: Heuer, Galen L.; Shneerson, Ivan

LAKEWOOD

Lakes H.S.: Baim, Sarah M.

MEAD

Mount Spokane H.S.: Cong, Alexander Z.

MEDICAL LAKE

Medical Lake H.S.: Castro, Kyler J.

MERCER ISLAND

Mercer Island H.S.: Bhananker, Annika R.; Cadicamo, Nathanael J.; Gradek, Caden T.; Grosof, Jacob; Ho, Wesley R.; Spencer, William J.; Wang, Kevin J.; Wichman, Shoko K.; Yang, Emily C.

MONROE

Monroe H.S.: Allen, Seamus J.

MUKILTEO

Kamiak H.S.: Durocher, Zachary E.; Musto, Ryan; Seo, Inyoung; Stiles, Patrick A.; Wang, Margaret Q.; Xu, Jennifer H.; Yun, Gaia

OLYMPIA

Olympia H.S.: Asomaning, Bethel G.; Foster-Grahler, Hollen E.; Jones, Kayla J.; Pan, Andrew L.; Tsien, Michael D.; Willett, Blake A.; Wright, Maren C.

PORT ANGELES

Port Angeles H.S.: Anderson, Talia R.

PULLMAN

Pullman H.S.: Sahaym, Jay; Sahaym, Om; Yu, Shelley

PUYALLUP

Puyallup H.S.: Bristol, Kai C.; Lee, Rebekah Y.; Van Bergeyk, Miriam E.

REDMOND

The Bear Creek School: Landau, Evan C.; Li, Andi

The Overlake School: Desler, William C.; Gosalia, Mehek A.; Hsia, Tyler E.; Magesh, Neha; Olson, Jakob H.; Smith, Aiden P.; Yang, Sangbeom; Zhao, Qidi

Redmond H.S.: Bodkhe, Isabelle; Gendzwill, Kensho Y.; Karunakaran, Kavya V.; Linder, James A.; Lo, Oscar; Mallela, Rahul; Narula, Arnav; Sharma, Harsh; Sharples, Amelie E.; Zhang, Edward H.

Nikola Tesla Stem H.S.: Diddee, Abhinav; Ganapathi, Ananya; Goyal, Viraj; Han, Daniel D.; Kanade, Pinakin R.; Kaushik, Samarjit K.; Leeladharan, Rohith; Liao, Henry Z.; Menon, Ankita A.; Misri, Parum; Patankar, Archit A.; Punniamoorthy, Aran; Sanyal, Deepayan; Thakur, Deveshi; Wescott, Varun L.; Zhang, Jiachi; Zhang, Kevin; Zhao, Emily

RENTON

Hazen H.S.: Hintz, Duncan

Liberty H.S.: Battis, Samuel; Huang, Kathie; Kim, Andrew; Kim, Jonah

Charles A. Lindbergh H.S.: York, Marissa A.

Renton H.S.: Nguyen, Anh-Minh

RICHLAND

Hanford H.S.: Chavla, Hannah R.; Lam, Cassandra D.

Homeschool: Nakamura, Kristen A.

Richland H.S.: Chang, Nicholas W.; Norsworthy, Johnnie L.

SAMMAMISH

Eastlake H.S.: Bansal, Amay S.; Bhatt, Rahul; Dickman, Daniel C.; Guo, Megan Z.; Harris, Eleanor R.; Huang, Emma R.; Krishnan, Rohan M.; Narayan, Swathi; Qadir, Nuha M.; Tian, Bernice W.

Eastside Catholic H.S.: Bond, Jessica R.; De Vera, Michael A.; Do, Tai T.

Skyline H.S.: Banerjee, Atri; Cruz, Xavier Maurice I.; Gopinath, Abhinav; Guo, Michael R.; Kalinichenko, Dimitri D.; Khoo, Bryan; Kim, Jason M.; Li, Jessica R.; Nagareddy, Laasya S.; Ranganathan, Ananta D.; Yang, John

SEATTLE

Ballard H.S.: LaChance, Cosette E.; Serikawa, Edwin T.

Bishop Blanchet H.S.: LaMotte, Gavin K.

The Bush School: Parrish, Mark W.

Garfield H.S.: Anant, Gautham P.; Chrisman, Nicholas T.; Clarke, Rose E.; Fann, Jaden; Johnson, Ford M.; Kukreja, Yatin D.; Lin-Goldstein, Arie Y.; Lord, Matthew J.; Lovre, Pascal H.; Pinker, Aviv J.; Sapora, Otto D.; Tschirhart, Forest S.; Vennemann, Kai A.

Holy Names Academy: Collins, Grace A.; Crow, Christina M.; Mirkin, Sarah R.; Wingfield, Beatrice S.; Zhang, Claire J.

Ingraham H.S.: Chen, Aries D.; Jewell, Olivia A.; Macey-Cushman, Ethan J.; McGibbon, Mollie K.; Yee, Carolyn J.

King’s H.S.: Fu, Yuanhang; Li, Ray N.

Lakeside School: Anderson, Charles T.; Gottlieb, Eli R.; Harnett, Claudia K.; Javier, James R.; Koh, Elise M.; Kwon, Hyuk Bin; Lee, Ye Eun; Lee, Youngjoo; Liu, Kimberly; Liuson, Harry J.; Lu, Daniel C.; Mitchell, Nathalie C.; Moody, Maple A.; Murray, William R.; Pan, Belle; Peng, Patrick B.; Potter, Jack T.; Sharp, Rowan A.; Tang, Amy Y.; Wynn, Scott H.; Xia, Eric Q.; Xia, Victor; Zhao, Sally E.; Zorn, Max H.

The Northwest School: Cheng, Griffin C.; Sakellariadis, Chris D.

Roosevelt H.S.: Daniel, Eric B.

Seattle Academy: Birnbach, Nayan R.; Birnbach, Zubin S.; Kendall, Anna V.; Liu, Sidney S.

Seattle Preparatory School: Lane, Markus O.; Nichols, Paden J.

Transition School And Early Entrance Program: Weng, Albert

University Preparatory Academy: Bargeron, Walter; Levine, Sidney

SHORELINE

Shorewood H.S.: Chew, Ellie N.; Olomon, Robert P.; Perkowski, Samuel B.

SNOHOMISH

Snohomish H.S.: Kim, Kun

SNOQUALMIE

Mount Si H.S.: Silverman, Raymond N.

SOUTH HILL

Emerald Ridge H.S.: Brosnon, Matthew S.

SPOKANE

Gonzaga Preparatory School: Ellingson, Joseph M.; Nordhagen, Andrew E.

St. George’s School: Nalluri, Chaitanya V.

TACOMA

Bellarmine Preparatory School: Stelle, Henry P.

Charles Wright Academy: Kwon, Abigail Y.

Annie Wright School: Athow, Nelson F.; Dugan, Eli B.; Filiss, Ava D.

TUMWATER

Tumwater H.S.: Heichelbech, Jordynn L.

UNIVERSITY PLACE

Curtis H.S.: Nguyen, Kevin L.; Wangen, Katrina A.

VANCOUVER

Columbia River H.S.: Chinn, Jenna T.; Demilio, Dominick R.; Like, Joshua D.

Mountain View H.S.: Favour, Theodore K.

Skyview H.S.: Huang, Liyu; Meunier, Annika C.; Richter, Benjamin I.; Welch, Ryan C.

WALLA WALLA

Walla Walla H.S.: Tacheny, Samuel M.

WOODINVILLE

Woodinville H.S.: Bueno, Isabella; Kam, Ethan S.; Sehmel, Benjamin G.; Smith, Elliot A.; Yang, Aria Z.

YAKIMA

Homeschool: Way, Samuel J.