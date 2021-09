Forty students at Interlake High School, a public school in Bellevue, are National Merit Scholarship Program semifinalists, more than any other high school in Washington state.

The school had nearly 50 semifinalists last year, also making it the top school in the state. The private Lakeside School, in North Seattle, had the second highest this year, with 27.

The state’s semifinalists join roughly 16,000 other students nationwide who had the highest scores on the 2020 PSAT, a standardized test taken by high school juniors that helps qualify them for the award.

About 95% of semifinalists nationwide are expected to be named finalists in February; of those, about 7,500 will go on to receive scholarships that together total about $30 million. To become a finalist, students must submit academic, extracurricular, employment and other information.

The names of semifinalists were released this month. Here is who is on Washington’s list:

ANACORTES

Anacortes H.S.: Harper, Tuscan J.

ARLINGTON

Arlington H.S. Career Center: Dahlgren, Braden R.; Kim, Sheamin

AUBURN

Auburn Riverside H.S.: Ali, Sarnika; Brandt, Jack R.; Bui, Kaitlyn E.; Harris, Zoe A.; Kye, Benjamin KyungSun

BAINBRIDGE ISLAND

Bainbridge H.S.: Bang-Knudsen, Peter; King, Lucy; Memke, Elana M.; Rickert, Nash B.; Schroer, Lila R.; Tinker, Jack R.

Eagle Harbor H.S.: Cromwell, Lyra E.

BELLEVUE

Bellevue H.S.: Brumley, Madeline A.; Chen, Eileen H.; Chen, Sarah M.; Fang, Stella S.; He, Eric S.; Hong, Seeun; Kim, Ashley Y.; Lin, Forest Z.; Poon, Alice; Rudolph, Jameson L.; Silver, Trudy P.; Wang, William K.

Home school: Wall, Avery S.

Interlake H.S.: Agrawal, Tejus; Bae, Hayun; Bansal, Ishan; Donner, Jake D.; Ellis, Evelyn X.; Fang, Sophia; Feng, Helena; Hajian, Salma; Huang, Hannah; Jiang, Evelyn R.; Joy, Keya A.; Kamkolkar, Rasan; Kothakota, Gnapika; Lee, Andrew; Lee, Ryan H.; Li, Katherine M.; Li, Michael; Mukhara, Priyanka; Nidyanandh, Shwetha; Pal, Govindcharan; Patel, Keya; Raghavan, Janani N.; Roberts, Theodore; Shanthanu, Rohan Simon; Shen, Ethan; Sinha, Ishan S.; Song, Jeffrey; Su, Richard R.; Thiru, Ved; Verma, Ansh; Wang, Melody; Wu, Lucas H.; Xu, Michael; Xu, Muyang; Yadav, Tanush; Yen, Mathew G.; Yin, Serena P.; Zhang, Kevin M.; Zheng, Nicole; Zhi, Alicia C.

International School: Feng, Rachel Z.; Massey, Jessica F.; Rodgers, Henry K.; Soderquist, Elle E.

Newport H.S.: Bai, Ethan Y.; Bulusu, Sriya; Chang, Janet M.; Dhananjay, Ananth R.; Gwak, Jeenah D.; Huang, Lillian; Karmali, Ayla E.; Kim, Ellen; Li, Katrina; Li, Maggie K.; Meyer, Armand; Morishita, Akira D.; Ni, Jenny J.; Sarabosing, Natalie G.; Tampa, Ethan D.; Venkatesh, Arthi; Xian, Chelsea D.; Zhang, Ryan Y.; Zhang, Yaqi; Zhu, Caroline L.

Sammamish H.S.: Chou, Josh; Jung, Joshua S.; Stedman, Jeffrey A.; Yeung, Renee

BELLINGHAM

Bellingham H.S.: Skoczen, Rikki N.; Wines, Catherine A; Young, Ariel R.; Zerbes, Kylie M.

Sehome H.S.: Guo, Linda

BOTHELL

Bothell H.S.: Hendrickson, Nathan A.; Neal, Kylie N.

North Creek H.S.: Tran, Spencer J.

CAMAS

Camas H.S.: Wang, Sunny S.

Union H.S.: Mintz, Sean M.; Morrill, Ryan A.

COWICHE

Highland H.S.: Jensen, Naomi

DES MOINES

Mount Rainier H.S.: Short, Jake L.

EDMONDS

Edmonds-Woodway H.S.: Geil, Lillian H.

EVERETT

Everett H.S.: Weir, Audrey A.

Home school: Honsinger, Margaret G.

ISSAQUAH

Issaquah H.S.: Batra, Arshia; Chugh, Pravir; Delgadillo, Joshua I.; Fulford, Hunter E.; Garg, Samvit; Jung, Jeewon; Lee, Johnny; Lee, Johnny R.; Santiago, Ajay; Vats, Kabir

KENMORE

Inglemoor H.S.: Levenkova, Daria; Li, Katie; Pletosu, Gabriela

KINGSTON

Kingston H.S.: Langland, Alexander P.

KIRKLAND

Eastside Preparatory School: Helbling, Derin G.; Pylypenko, Taras; Shakes, Bohan T.; Tardif, Egan C.; Turkarslan, Aybala G.; Zeng, Xiaoyi

International Community School: Allen, Kaylee L.; Ayad, Hoda; Bridge, Kristian S.; Dettweiler, Sophia I.; Herri, Jasmine T.; Lee, Julia G.; Nguyen, Anna; Yu, Benjamin T.

Juanita H.S.: Ashok, Dhruv; Dubinsky, Ron; Liu, Esther M.; Maykov, Ivan; Pandit, Anaya

Lake Washington H.S.: Kaikkonen, Helena A.; Strathy, Maria E.

LACEY

Pope John Paul II H.S.: Kondrat, Clare V.

River Ridge H.S.: Williamson, Mia K.

LYNDEN

Lynden Christian School: Bouma, Judah J.

MAPLE VALLEY

Tahoma H.S.: Della Santina, Jonathan D.; Grayson, Jesse D.; Lisy, Cara E.

MERCER ISLAND

Mercer Island H.S.: Agarwal, Arin; Burkey, Jasper R.; Cotter, Kelly J.; Gottesman, Gabriel B.; Huang, Ryan; Kinder, Benjamin J.; Klein, Aidan P.; Krishnaswamy, Divya; McSherry, Declan L.; Paek, Nathan J.; Palermo, Luca; Yang, Jingyi; Zhao, Jason Z.

MILL CREEK

Henry M. Jackson H.S.: Cho, Ryan; Fu, Alan Y.; Hubbard, Kiran E.

MOUNTLAKE TERRACE

Mountlake Terrace H.S.: Rinehimer, Brooke K.

MUKILTEO

Kamiak H.S.: Choi, Chris W.; Deshmukh, Chaitna N.; Lee, Aaron; Lee, Edward H.; Lee, John S.; Nguyen, Angelique; Nguyenphuoc, Lilian Q; Park, Claire J.

NINE MILE FALLS

Lakeside H.S.: Schmitt, Tryston P.

NORTH LAKEWOOD

Lakewood H.S.: Oos, Kiana C.

OLYMPIA

Olympia H.S.: Basanich, Henry F.; Ong, Leonard Gabriel T.; Ponomarev, Antony N.; Rachita, Andrea G.

PASCO

Pasco H.S.: Valdez, Christina O.

PORT ANGELES

Port Angeles H.S.: Carroll, Olivia D.

PORT ORCHARD

South Kitsap H.S.: Hickle, Emilia I.

PORT TOWNSEND

Port Townsend H.S.: Dow, Maya I.; Krupa, Lochlan S.

POULSBO

North Kitsap H.S.: Beers, Isaac K.

PULLMAN

Pullman H.S.: Brock, Sage; Lee, Connor; Venkatasubramanian, Subashree

PUYALLUP

Puyallup H.S.: Baker, Darya M.; Mercer, Miles E.; Perez, Tyson D.; Thompson, Maren B.

REDMOND

The Overlake School: Akulov, Egor; Chaudhuri, Anish; Chen, Yiwei; Esibov, Nicole A.; Feller, Kai W.; Ganesh, Rohan; Hagiu, Ana I.; Harris, James; Lin, Melissa Y.; Rasmussen, Annika S.; Slater, John H.; Steedly, Sophie M.

Redmond H.S.: Adelman, Maya W.; Bhatia, Sayan; Chittamuri, Saidhruv; Jain, Krish; Jaisalmeria, Ronak; Kennedy, Conor; Kulkarni, Siya; Letca, Ana A.; Lopez-Munoz, Carmen; Lu, Conan; Miller, Jason; Odle, Brianna J.; Pal, Anish M.; Sateesh, Sahana; Sharma, Sameeksha; Srinivasan, Dhruv K.; Su, Cindy X.; Wang, Christopher M.; Wang, Everett W.; Wang, Maximilian Y.; Wu, Andrea Y.; Zhou, Eric; Zhu, David S.

Nikola Tesla Stem H.S.: Chan, Ryan W.; Dhulipalla, Saketh; Dutt, Shivank; Hu, Jennifer; Iyer, Rohan; Li, Evan F.; Li, Yuchen; Liu, Julia Z.; Pai, Gavin R.; Potra, Alexander; Prasad, Aaditya V.; Saveliev, Pauline; Soh, Maxwell J.; Yu, Catherine

RENTON

Liberty H.S.: Addanki, Sanjana; Doan, Ethan J.; Maresh, McKenzie R.; Maresh, Rose M.; Reamy, Ryan F.; Rubenstein, Jacob A.; Sherwood, Serena R.

RICHLAND

Hanford H.S.: Demeyer, Maia E.

SAMMAMISH

Eastlake H.S.: Arugunta, Anika; Begur, Anjana; Bondre, Abhimanyu R.; Dalia, Aadi S.; Goel, Medhy; Huang, Ryan; Kapur, Jaeden D.; Mittal, Preksha; Murugan, Natasha S.; Nog, Suhani; Rundle, Hayden J.; Shankar, Sheshank; Tokareva, Kseniya; Ye, Christine X.

Eastside Catholic H.S.: Lewis, Addison M.

Skyline H.S.: Agarwal, Sonali; Anand, Dharshini V.; Brandes, Noah M.; Chen, Jerry; Chen, Jeslyn; Epstein, Benjamin R.; Guo, Anthony Y.; Ilavelan, Vishva; Johar, Mudit; Khatwa, Serena J.; Lawrence, Zachary C.; Li, Ellen Y.; Modi, Shivani V.; Narayanan, Shweta R.; Rajaram, Aishwarya; Ravivarma, Vithul; Shi, Ethan; Thomas, Ruben C.; Wu, Cathy

SEATTLE

The Bush School: Harr, Carolina C.

Garfield H.S.: Laporte, Paul E.; Nakamoto, Andrew S.; Pearson, Anders M.; Waite, Elijah W.

Holy Names Academy: Schliebner, Sofia; Summers, Katherine; Telzrow, Adelaide; Zang, Zoe

Home school: Bioren, Thomas R.

Ingraham H.S.: Certain, Malcolm A.

Lakeside School: Balaji, Vikram; Baxter, William V.; Bezos, Henry C.; Butler, Eric L.; Chamberlin, Lorenzo; Chong, Julian; Du, Ethan J.; Flaggert, James C.; Ganapathy, Tanvi L.; Hollander, Ai-Li T.; Hou, Lucas N.; Kao, Raymond M.; Kurlander, Daniel A.; Kwiecinski, Weronika D.; Li, Eric W.; Liu, Katie J.; Malakapalli, Merwan A.; Markus, Jacob R.; Martial, Elissa J.; Nelson, Michael J.; Singh, Aditya; Suryadevara, Ananya K.; Theobald, Gracelyn E.; Vlahos Sten, Nicholas Q.; Xu, Dylan; Yeend, Hudson W.; Zhou, Aidan J.

Lincoln H.S.: Gharib, Arya R.; Lee, Lillian K.; Pallais-Aks, Sebastian D.

Roosevelt H.S.: Archer, Claire J.; Baptista-Allan, Carter P.; Harrington, Claire; Lai, Alec; Ohtake, Sophia L.; Peng, Charlotte R.; Pettis, Anna K.

Seattle Preparatory School: Elliott, Quinn U.; Mitchke, Wyatt D.; Sanches, Marcus T.; Tessin, Dylan C.

Transition School and Early Entrance Program: Agrawal, Ayush; Li, Annabella H.; Mao, Di

SHORELINE

Shorecrest H.S.: Davis, Beckham; Wassink, Rohan M.

Shorewood H.S.: Johnson, Kyla A.; Mamiya, Yubi

SILVERDALE

Central Kitsap H.S.: Bai, Angela; Drummond, Kal-El W.; Gutierrez, Victor; Huey, Reece H.; Putaansuu, William J.; Schweitzer, Cara M.

SNOQUALMIE

Mount Si H.S.: Shaik, Faris

SPOKANE

Gonzaga Preparatory School: Saint James, Madeleine R.

Lewis and Clark H.S.: North, Zoe M.; Quigley, John W.

North Central H.S.: Popescu, Alexander M.

Shadle Park H.S.: Choo, James R. H.

St. George’s School: Ravasia, Tariq

SPOKANE VALLEY

University H.S.: Danielson, Hunter M.

Valley Christian School: Simonds, Cameron C.

TACOMA

Home school: Epstein, Mark Benjamin

Stadium H.S.: Hall, Caroline; Thomas, Anna R.; Ye, Caitlyn N.

Tacoma Science and Math Institute: Feeney, Hayden B.

Charles Wright Academy: Estrada, Patricia C.; Kregenow, Reed S.; Noh, Andrew J.

Annie Wright School: Kim, Alex

TUKWILA

Raisbeck Aviation H.S.: Chang, Aaron M.

VANCOUVER

Columbia River H.S.: Kolze, Carla R.

Evergreen H.S.: Zalubil, Zachary Z.

Mountain View H.S.: Armstrong, Taylor E.; Chang, Spencer K.; Le, Noah Q.; Xue, Justin J.

Skyview H.S.: Higgs, Van

VASHON

Vashon Island H.S.: Hawkins, Alyssa N.

WALLA WALLA

De Sales Catholic School: Balof, Mary Elizabeth

Walla Walla H.S.: Adams, Lauren E.

WENATCHEE

Wenatchee H.S.: Chen, Leonardo X.; Musacchi, Lucia