Thirty-eight students at Interlake High School, a public school in Bellevue, are National Merit Scholarship Program semifinalists, making Interlake the school with the highest number of semifinalists in Washington state.

The school had 43 semifinalists last year, also making it the top school in the state. The private Lakeside School, in North Seattle, had the second-highest this year, with 29. Other high schools with 10 or more semifinalists included Bellevue, Eastlake, Eastside Preparatory School, Issaquah, Mercer Island, Nikola Tesla STEM (Redmond), Redmond and Skyline.

The state’s semifinalists join roughly 16,000 other students nationwide who had the highest scores on the 2022 PSAT, a standardized test taken by high school juniors that helps qualify them for the award.

About 95% of the semifinalists nationwide are expected to be named finalists in February; of those, about 7,140 will go on to receive scholarships that together total nearly $28 million. To become a finalist, students must submit academic, extracurricular, employment and other information.

Here is who is on Washington’s list:

ANACORTES

Anacortes H.S.: Hines, Keira; Martinez, Ella

BAINBRIDGE ISLAND

Bainbridge H.S.: Albee, Cameron M.; Edwards, Troy S.; Hansen, William N.; Huck, Zachary P.; Nelson, Caleb A.

BATTLE GROUND

CAM Academy: Feldheger, Hana; Ong, John K.

BELLEVUE

Bellevue H.S.: An, Joseph; Diefenbach, Nicole; Fan, Jerry; Feng, Jonathan; Gvozdjak, William; Hsu, Anthony; Li, Richard; Luo, Chendi; Simon, Nathan; Sung, Wonjoon; Tang, Keona; Tsai, Noah K.; Wu, Justin H.; Yu, Yue; Zhou, Andrew H.

Advertising

Forest Ridge School of the Sacred Heart: Ngatchou, Kenza N.; You, Yuxi

Interlake H.S.: Arumugam, Shyam; Chen, Grace; Cheung, Julian C.; Doreswamy, Drithi V.; Fei, Owen; Ganesh, Sidhya; Guo, Yanheng C.; Hemani, Prisha; Jain, Rohak; Joshi, Saumitra; Kacheria, Nishka M.; Lee, Moriah; Li, Hanting; Li, Jack; Li, Jerry; Li, Sophia; Lian, Rachel; Liang, Aileen; Liang, Darrien K.; Liu, Cindy; Luo, Yingying; Ma, Chantelle; Mehta, Kareena; Park, Sean E.; Pawar, Aaryan; Singh, Kanishka; Singh, Kritika; Sirivara, Neel; Tang, Lucas L.; Tharamal, Nandini N.; Wang, Meranda; West, Trey R.; Wu, Sarah; Yan, An; Yan, Ming; Yuan, Eugene; Zhang, Owen; Zhang, Troy T.

International School: Chen, Anthony Y.; Sun, Yuzhang

Newport H.S.: Bowman, Ray; Goh, Kelsen; Li, Amber E.; Liu, William Z.; Tacer, Kaya; Tam, Charis; Xian, Derrick

Sammamish H.S.: Guitron, Gabriel R.

BELLINGHAM

Sehome H.S.: Chen, Noah Z.

Squalicum H.S.: Rockwell, Ethan L.

BOTHELL

Bothell H.S.: Case, Wiley S.; Hida, Shunzo J.

Homeschool: Ren, Joshua

North Creek H.S.: Fadia, Saanika M.; Musunuri, Sushmita

CAMAS

Camas H.S.: Chen, Nathan R.; Crowell, Ayla A.; Kim, Jason D.; Martinez, Thomas C.; Wang, Laura S.; Williams, Madison R.

Union H.S.: Wu, Luyang

DUVALL

Cedarcrest H.S.: Bergman, Nathaniel P.

EDMONDS

Edmonds-Woodway H.S.: Aubrey, Forrest D.

ELLENSBURG

Ellensburg H.S.: Wassell, Caitlin S.

EVERETT

Homeschool: Honsinger, Jacob W.

ISSAQUAH

Issaquah H.S.: Baasri, Siddharth R.; Jain, Arav; Jeloka, Shaurya; Lee, Esther H.; Lee, Roy M.; Lee, Ryan H.; Lim, Ellie C.; Muramalla, Neha; Qian, Daniel H.; Rajesh, Roshan; Rodrigue, Calvin M.; Singhal, Bliss; Sun, Rebecca M.; Vakharia, Akshay S.

KENMORE

Inglemoor H.S.: Huang, Ivonne; Huang, Justin P.; Nam, Meredith C.; Shen, Helen; Villa, Asher; Wang, Zifu; Ye, Bennett; Zhang, Daniel

Advertising

KIRKLAND

Eastside Preparatory School: Allen, Samuel J.; Blanchard, Isaac M.; Bowers, William H.; Ching, Cadence; Dong, David R.; Espelien, Andrei L.; Horwitz, Max M.; Nahar, Diya; Qi, Olivia; Tippett, Samuel J.; Yang, Emmy; Zhang, Tyler W.

International Community School: Duggal, Kunal; Filiz, Selin

Juanita H.S.: Bhide, Ameya N.

Lake Washington H.S.: Ahmad, Ashar; Cherian, Rishi; Chu, Logan; Patra, Amish; Ravishankar, Sitara; Srinivansan, Vikram; Wang Hu, Kaelin

LAKE STEVENS

Lake Stevens H.S.: Forsythe, Lincoln S.

LYNDEN

Lynden H.S.: Stewart, Jesse T.

MERCER ISLAND

Mercer Island H.S.: Aoyama, Davin M.; Fang, Muye; Goldstein, Hannah R.; Joseph, Andrew J.; Lill, Elena C.; Park, Sol K.; Raj, Abhay A.; Selby, Cameron M.; Shao, Katherine; Su, Caleb J.; Tatum, Gareth S.; Vadlamannati, Subhadra

MILL CREEK

Henry M. Jackson H.S.: Bonthu, Rahul R.; Fu, Alice F.; Lee, Stephanie J.; Oh, Jaelen S.; Sun, Zhengyu

MOUNTLAKE TERRACE

Mountlake Terrace H.S.: Clement, Vincent J.

MUKILTEO

Kamiak H.S.: Choi, Jenny J.; Chung, Ryan S.; Hogue, Zachary P.; Ramzan, Sarah; Stewart, Audrey Q.

OAK HARBOR

Oak Harbor H.S.: Johnstone, Declan R.

OLYMPIA

Olympia H.S.: Love, Katherine R.; Manista, Hadley Z.; Matsuoka, Grace L.; McGauly, Junelin Y.; Wilson, Cole B.

Advertising

A.G. West Black Hills H.S.: Lee, Ha-Neul

PASCO

Pasco H.S.: Valdez, Anita O.

POULSBO

North Kitsap H.S.: Stuart, Quinlan A.

PULLMAN

Pullman H.S.: McCloy, Gavin

REDMOND

The Bear Creek School: Zeng, Zixuan

The Overlake School: Chen, Xiaoping; Dunagan, Tessa M.; Needamangala, Aneesha A.; Taneja, Aryav; Tang, Catherine B.; Yin, Qiwu

Redmond H.S.: Ambadkar, Aadit; Badrish, Shruti; Bhakar, Nishita; Bhargava, Vyakhya; Gatta, Divya E.; Jayanti, Richa; Liu, Alvin; Magesh, Dhyana; Rajagopal, Sidharth K.; Rajesh, Sanjay; Saravanan, Aadhav; Sigall, Joseph D.; Sinha, Nandini; Srinivasan, Akshath; Sutton, Jackson C.; Tan, Grace; Xu, Bryan H.; Yoshida, Ailee; Yuan, Xinping

Nikola Tesla STEM H.S.: Aashray, Chegu Vijay; Aggarwal, Anshu; Amjith, Saraswathy; Belur, Nimai S.; Deb, Shauryan; Iyer, Aparna P.; Karaca, John; Koppolu, Rithvik; Ma, Chris; Mantravadi, Varsha; Narayanan, Vasudha S.; Ozdemir, Aylin; Pandey, Anusha; Ramu, Divya; Somujayabalan, Saathvik; Xie, Colin

Willows Preparatory School: Pushkina, Arina S.

RENTON

Liberty H.S. Achanta, Nidhi

RICHLAND

Hanford H.S.: Berglin, Luke S.; Orrell, John C.

Richland H.S.: Tandon, Sahir A.

RIDGEFIELD

Ridgefield H.S.: Anderson, Asher S.

SAMMAMISH

Eastlake H.S.: Agnihotri, Aaditya; Arun, Rushil; Balaji, Arjun; Chowdhary, Aarna; Goel, Maanit; He, Angela; Khurrum, Sulaimaan; Lloyd, Brendan C.; Mittal, Medha; Qu, Max; Rao, Arjun S.; Riddhi, Joshi S.; Sheng, Michael Z.; Yoon, Chaeyoung; Yoon, Ethan

Homeschool: Lo, Emma F.

Skyline H.S.: Bao, Yanda; Cho, Audrey S.; Cong, Haolin; Goparaju, Aditya S.; Iyer, Nathan K.; Kadasani, Neha T.; Masina, Nitya S.; Parekh, Neal M.; Patil, Advay A.; Prabakaran, Nakula D.; Pradhan, Raghav; Ranjan, Ashvin; Ryan, Brendan J.; Shao, Yunbo; Thota, Ananya; Wang, Rena; Wang, Sophie S.; Wang, Yiran; Xu, Jonathan; Yu, Matthew X.

SEATTLE

Bridges Academy: Fraker, Charles

The Bush School: Cheng, Alexander S.

The Downtown School (Lakeside): Goldstein, Isaac

Garfield H.S.: Cobden, Kyle Y.; Edwards, Cyrus J.; Nakamoto, Abby K.

Sponsored

Holy Names Academy: Bolotski, Haya R.; Keshav, Ayanna; Wall, Norah E.

Ingraham H.S: Leis, Asher M.; Montejano, Oliver S.

King’s H.S.: White, Micah P.

Lakeside School: An, Eric Q.; Bhatti, Jibreel; Chen, Kaitlyn; Chung, Bryan O.; Feng, William Y.; Ganesh, Anbini M.; Ge, Annabel S.; Herrin, David C.; Jang, Minoo; Kim, Hyunwoo; Larhsa, Mia E.; Osborne, Carl A.; Peng, Brandon B.; Reed, Zane P.; Siauw, Max H.; Stolte, Ian K.; Sun, Cecilia M.; Tameling, Benton; Trunnell, Sydney E.; Wu, Amanda W.; Wu, Jiaying; Wu, Raina T.; Wu, Sophie J.; Yang, Michael; Yuan, Isabelle J.; Zhang, Alvin; Zhang, Eric M.; Zhao, Alex; Zong, Ziyu

Lincoln H.S.: Kim, Dahna A.; Santa Lucia, Mira L.

Roosevelt H.S.: Bao, Norine

Seattle Academy: Lopez, Lucia

West Seattle H.S.: Bentler, Paul F.

Seattle Preparatory School: Anandam, Akash D.; King, Harper M.; Luebbe Davidson, Skye P.; Zipperer, Daniel B.

Transition School and Early Entrance Program: Cao, Annie Y.

University Preparatory Academy: Meredith, Isaac

SHORELINE

Shorecrest H.S.: Crawford, Escher F.; Feinberg, Benjamin A.; Feinberg, Margaret E.; Zhang, Eric

SNOHOMISH

Glacier Peak H.S.: Nguyen, Mai T.

SNOQUALMIE

Homeschool: Martin, William H.

Mount Si H.S.: Ahmed, Faraz

SPOKANE

Lewis and Clark H.S.: Andresen, Matthew T.

TACOMA

Bellarmine Preparatory School: Krattli, Maya R.

Tacoma School of the Arts: Hirom, Elii P.

TUMWATER

Tumwater H.S.: Ferrel, Benjamin E.

VANCOUVER

Mountain View H.S.: Zhan, Eric

Seton Catholic College Preparatory H.S.: Zaemann, Parker A.

VERADALE

Central Valley H.S.: Liu, Jaycee J.

WOODINVILLE

Woodinville H.S.: Kabbur, Satvik V.; Xuan, Allan