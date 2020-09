Leer en Ingles

Tim Brittell es un docente de 63 años y sobreviviente de cáncer de próstata. Su actitud hacia la reapertura de escuelas: no hay que jugar juegos con riesgo.

Como presidente del sindicato de docentes en Northshore, el primer distrito en cerrar para frenar la propagación del coronavirus, uno de sus primeros pasos fue sondear las condiciones de salud crónicas y edades de los miembros del sindicato.

Quería saber quién estaba en mayor riesgo.

La relación entre sindicatos y distritos escolares adquirió una nueva dimensión durante la pandemia. Más allá del tradicional intercambio de horas, salarios y tamaño de las clases, Brittell y otros líderes sindicales enfrentaron una mayor urgencia: necesitaban pensar en mantener a sus colegas a salvo de la COVID-19. Desde la primavera, han tratado de posicionar a sus sindicatos como tomadores de decisiones clave no solo sobre el rediseño de la escuela, sino también sobre cuándo y cómo ofrecer nuevamente clases presenciales.

En muchos lugares lo están logrando. Junto con la orientación sanitaria, conseguir la aceptación de los sindicatos de docentes será un factor importante sobre cuándo y cómo los distritos escolares comenzarán a ofrecer clases presenciales de nuevo con el tiempo, dijo Brad Marriano, profesor de educación en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

En todo el estado esta primavera y verano, cientos de distritos negociaron acuerdos específicos en cuanto a la pandemia. Algunos se acercaron a la mesa de negociaciones exigiendo un recuento menor de casos (1 o 0 por cada 100,000) que los lineamientos de salud del estado antes de reiniciar las clases presenciales, lo que sugiere un regreso parcial al tiempo completo cuando las tasas de positividad alcancen los 25 casos por cada 100,000. Como en el momento actual, la negociación a veces se complica. A algunos les preocupaba que se perdieran los

intereses de los niños.

“Estas son negociaciones importantes”, dijo Robin Lake, director del Centro para Reinventar la Educación Pública, a fines de julio. “Pero cuando los niños pagan el precio en términos de retrasos… se vuelve problemático”.

Si bien Northshore negoció los problemas de seguridad de los docentes de manera temprana y rápida, en otros sistemas escolares, como el de Seattle, las negociaciones duraron varios meses y se volvieron políticas, haciendo que se intensificaran los años de tensión entre la administración y los trabajadores. Un aumento en los casos de coronavirus durante el verano, el cambio de orientación estatal y los desacuerdos sobre cuándo y cómo ofrecer servicios significaron que los detalles vitales para el otoño no se publicaran hasta el último momento, lo

que dejó a las familias en la oscuridad y a los docentes confundidos.

“En lugares donde las relaciones entre la gerencia y los trabajadores han sido buenas históricamente, dichas relaciones siguen siendo buenas”, dijo Marriano. “Pero en lugares como Seattle, Oakland, Los Ángeles, donde han tenido baches recientes en su pasado, como una huelga, funcionan de manera reactiva en lugar de proactiva. Entonces terminas con un plan apresurado. Odias ver que esto pase”. En 2015, el sindicato de la Asociación Educativa de Seattle se declaró en huelga y ha amenazado con hacerlo en los años siguientes.

Los educadores, docentes y asistentes de enseñanza, representan alrededor del 63 % de los 153,000 empleados escolares del estado de Washington, según un análisis del Seattle Times.

Casi el 5 % tiene 65 años o más, la edad demográfica con mayor riesgo de complicaciones graves por coronavirus. Casi el 40 % tiene más de 50 años. En comparación, esa cifra se acerca al 50 % para las enfermeras escolares, que desempeñan un papel fundamental en los exámenes de salud, y al 73 % para los empleados que operan maquinaria, como los autobuses escolares.

Brittell formó parte de la planificación para la pandemia de Northshore desde el principio, al igual que la información que recopiló sobre la salud de sus colegas.

“¿Cuánta oposición cree que tuvimos de los funcionarios del gobierno por que íbamos a cerrar? Cerramos de todos modos”, sentenció Brittell sobre los primeros cierres de Northshore. “Los CDC nos habían dicho que no nos preocupemos incluso cuando transportaban (personas infectadas) con trajes de protección contra materiales peligrosos”.

A principios de febrero, él y la superintendente, Michelle Reid, se comprometieron a mantenerse en contacto diariamente por teléfono sobre el virus. Su declaración sobre la decisión de cierre del 4 de marzo incluyó datos de la encuesta de miembros de Brittell.

“No se cree que los niños corran un riesgo grave de contraer la enfermedad, pero debemos tomar en cuenta a la población que está en mayor riesgo”, escribió Reid en una carta a las familias. “El número conservador calculado solo para los mayores de 60 años es… más del 16 % de nuestro personal”.

Roles poderosos

Los sindicatos de docentes, especialmente en los distritos más grandes del estado, siempre han sido de suma importancia. Lucharon con éxito por aumentos de dos dígitos y causas avanzadas de justicia social y racial. También han aumentado de tamaño en algunos lugares, absorbiendo a otros empleados de la escuela, como los trabajadores de recepción, lo que les da más poder de negociación.

A nivel estatal, la Asociación Educativa de Washington, que supervisa el 96 % de los contratos del sindicato de docentes, ejerce presión en la legislatura. Tiene uno de los comités de acción política más grandes del estado.

La pandemia se produjo no mucho después de las huelgas de docentes en todo el país y ejerce más presión para que los sindicatos demuestren que son dignos de sus miembros: La decisión de 2018 de la Corte Suprema de EE. UU., en el caso Janus contra la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSCME) anuló las leyes que requieren que los empleados del sector público paguen a sus sindicatos por representación en las negociaciones.

Esto llevó a una ola de más activismo político y, particularmente en los grandes distritos urbanos, a una lista ampliada de prioridades en la negociación para incluir demandas de justicia social como protecciones para estudiantes indocumentados, comentó Marriano.

Este verano, más allá de las consideraciones de salud y seguridad, los sindicatos de docentes rechazaron actuar como proveedores de cuidado infantil y exigieron más capacitación para el aprendizaje en línea, dispositivos informáticos para los miembros del personal y licencias por enfermedad más flexibles. Han requerido que los distritos entreguen informes sobre los sistemas de climatización (HVAC). Han vinculado las demandas previas a la pandemia (capacitación en tecnología, enseñanza que tome en cuenta las diferencias culturales, más

enfermeras y consejeros) a nuevas realidades.

“Los administradores no quieren causarnos problemas, pero no comprenden algunas de las cosas que suceden en las aulas”, dijo Shannon Ergun, presidente de la Asociación Educativa de Tacoma. “Piensan en las aulas como las que ves en la televisión: 25 niños sentados en sus escritorios. Pero no hay un aula estándar”.

En distritos como Seattle, los conflictos laborales comenzaron casi inmediatamente después del cierre de las instalaciones debido a la pandemia, que paralizó el aprendizaje en línea y el cuidado infantil. Los docentes dijeron que no se sentían preparados ni escuchados.

En julio, después de que los funcionarios de la administración Trump intentaron presionar por primera vez a los distritos escolares para que reabrieran, el sindicato calificó como “imprudente” el plan del distrito de reabrir las escuelas en un modelo híbrido. Rechazó esos planes, con éxito, antes de las advertencias contra la reapertura presencial de los funcionarios de salud del condado de King. Las dos partes llegaron a un acuerdo a finales de agosto que formaliza la

participación de al menos dos miembros del sindicato en un comité que hace recomendaciones al superintendente sobre la reapertura de escuelas.

La mayor parte de la tensión del verano se centró en qué métricas usar antes de considerar una reapertura y cómo ofrecer servicios en persona para la educación especial.

“Cuanto más granular es el acuerdo, particularmente en lo que respecta a la reapertura de clases presenciales, más dura la negociación”, dijo Julie Popper, portavoz de WEA.

Algunos acuerdos alcanzados en los distritos de la región de Puget Sound describen las etapas para la reapertura que comienzan con poblaciones de estudiantes con grandes necesidades, como los estudiantes de idioma inglés. En muchos de esos acuerdos, que exigen un aprendizaje remoto completo este otoño, los estudiantes de educación especial serán atendidos en persona según cada caso. En Seattle, el acuerdo exige que una enfermera esté presente cuando los estudiantes sean evaluados en persona por discapacidades.

No todos los sindicatos ejercieron la misma influencia.

En Moses Lake, uno de los distritos escolares más grandes que planea ofrecer una opción de escuela híbrida, la decisión se dejó en manos de la Junta Escolar y el superintendente. El objetivo del sindicato en este caso era asegurarse de que cada opción fuera lo más segura posible, indicó Jay Mather, presidente del sindicato de Moses Lake. Pero admitió que la decisión del distrito era preocupante. “Nuestras cifras por cada 100,000 en el condado de Grant son bastante altas”, dijo. “Nos gustaría poder brindar esa continuidad y no tener que volver a un

modelo que es 100 % remoto nuevamente”.

Northshore eludió en gran medida la política de estas disputas. Brittell, que ha ocupado su cargo durante los últimos 16 años (todavía “tenía cabello” cuando comenzó), sabe que se encuentra en una situación poco común. Comparte una relación cercana con Reid, el superintendente. A medida que las negociaciones contractuales de otros distritos se prolongaban durante meses, Northshore concluyó su negociación después de solo dos semanas y media a finales de julio.

“Nosotros (como asociación) no hemos tenido un solo desacuerdo fundamental”, dijo. “Los docentes han estado al más alto nivel en el diseño del año escolar”.

Es importante que los distritos involucren a los docentes en la toma de decisiones, dijo Marriano, y deben ser parte de una amplia gama de partes interesadas.

“Tenemos que tener cuidado de no tentar a la suerte. Los docentes tuvieron bastante apoyo de los padres al comienzo de la pandemia. Pero cuanto más se prolongue la pandemia, más disminuirá el apoyo de los padres”, sentenció. “Habrá una presión cada vez mayor para no obsesionarse con las demandas sindicales que no fomentan el regreso seguro a la escuela”.

En algunos lugares fuera de Washington, continuó Marriano, los padres están formando sus propios “sindicatos” para tratar de aumentar su poder en la toma de decisiones.

Comenzando desde cero

Como muchos de los detalles de las escuelas de Seattle se publican en el último minuto, los docentes dicen que sienten que están comenzando su primer año de enseñanza nuevamente.

Siguen pidiendo a los distritos escolares que sean más receptivos.

Heather Cline, docente de secundaria de las Escuelas Públicas de Seattle que solía trabajar en Northshore, notó la diferencia.

“Era una asociación”, afirmó sobre la relación de Northshore con los docentes. “Querían y valoraban los comentarios de los docentes. Se desplegaron rápidamente. Vi la declaración del Dr. Reid sobre el cierre de las escuelas y mencionó la encuesta de Brittell.

No fue así el caso de SPS”, indicó Cline.

Señaló el uso persistente de Microsoft Teams por parte del distrito en lugar de Zoom como un ejemplo de la desconexión entre la administración y los trabajadores. Desde la primavera, muchos educadores se han quejado de que Teams es defectuoso y engorroso de usar, pero el distrito les ha dado instrucciones de no usar Zoom u otras alternativas, lo que provocó que algunos docentes se rebelaran.

El viernes, el primer día de clases en Seattle, un problema relacionado con Internet dejó a muchas familias fuera de la plataforma de aprendizaje. Para otros, ralentizó significativamente la jornada.

El portavoz de SPS, Tim Robinson, comentó que el distrito usa Teams porque es más seguro.

Recientemente habilitó la función para crear salas de grupos pequeños en la plataforma, uno de los factores que hizo que Zoom fuera más atractivo para los educadores. El distrito puede permitir que los docentes usen una plataforma que no sea Teams, agregó, si un estudiante necesita una característica que falta.

“Se les pide a los docentes que recreen y enseñen en línea sobre la marcha”, comentó Cline, quien dijo el martes que no tenía los materiales básicos para enseñar su clase de español en la escuela secundaria. “Mi pensamiento es: ¿no deberían darnos una caja de herramientas y llenarla con tantas herramientas como sea posible?”.