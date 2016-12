The region got up to 6 inches of snow in the past 24 hours, according to the National Weather Service.

Western Washington got walloped.

But who got the worst of the snowfall?

Here are the 24-hour snowfall totals directly from the National Weather Service. Gold Bar, in the foothills of the Cascades and at an elevation of 3,500 feet, got 6 inches, leading all other locations.

Location Amount Time/Date Lat/Lon/Elev (ft.) ...Clallam County... 4 NNW Hurricane Ridge 3.2 in 0700 AM 12/09 48.06N/123.51W/0 5 WSW Port Angeles 3.0 in 0700 AM 12/09 48.09N/123.54W/0 3 SW Port Angeles 2.7 in 0700 AM 12/09 48.08N/123.47W/0 3 S Port Angeles 2.3 in 0700 AM 12/09 48.07N/123.44W/0 1 SSE Port Angeles 1.2 in 0700 AM 12/09 48.10N/123.42W/0 Port Angeles 1.1 in 0700 AM 12/09 48.11N/123.43W/0 4 ESE Port Angeles 0.7 in 0700 AM 12/09 48.10N/123.35W/0 2 SSE Quillayute 0.5 in 0709 AM 12/09 47.91N/124.53W/0 ...Grays Harbor County... 1 N Ocean Shores 1.1 in 0700 AM 12/09 46.99N/124.16W/0 Central Park 1.0 in 0530 AM 12/09 46.96N/123.68W/0 ...Island County... 6 ESE Oak Harbor 1.2 in 0700 AM 12/09 48.24N/122.53W/0 6 NNW Freeland 1.0 in 0800 AM 12/09 48.10N/122.59W/0 1 NE Oak Harbor 1.0 in 0700 AM 12/09 48.31N/122.63W/0 3 NNE Freeland 1.0 in 0800 AM 12/09 48.06N/122.51W/0 4 WNW Langley 0.9 in 0630 AM 12/09 48.08N/122.48W/0 6 NNW Freeland 0.8 in 0800 AM 12/09 48.10N/122.58W/0 Coupeville 0.5 WNW 0.4 in 0700 AM 12/09 48.22N/122.69W/0 ...Jefferson County... 4 W Port Ludlow 2.7 in 0800 AM 12/09 47.94N/122.77W/0 1 WNW Port Hadlock 1.5 in 0700 AM 12/09 48.04N/122.78W/0 8 WSW Quilcene 1.0 in 0300 AM 12/09 47.76N/123.03W/3960 13 ESE Mount Olympus 1.0 in 0800 AM 12/09 47.71N/123.46W/4870 ...King County... 3 SSW Snoqualmie Pass 4.0 in 0600 AM 12/09 47.37N/121.44W/4030 Stevens Pass 3.7 in 0900 AM 12/09 47.74N/121.11W/4800 Alpentalski Area Nwac 3.0 in 0900 AM 12/09 47.44N/121.43W/3100 3 SSW Shoreline 2.7 in 0700 AM 12/09 47.70N/122.35W/0 1 NW Snoqualmie Pass 2.6 in 0900 AM 12/09 47.44N/121.42W/3100 4 SSW Shoreline 2.3 in 0700 AM 12/09 47.70N/122.37W/0 6 WNW Greenwater 2.0 in 0800 AM 12/09 47.20N/121.78W/3900 1 NNE Redmond 2.0 in 0700 AM 12/09 47.70N/122.11W/0 Stevens Pass - Brooks 2.0 in 0900 AM 12/09 47.74N/121.11W/4900 Lake Forest Park 2.0 in 0700 AM 12/09 47.77N/122.30W/0 Stevens Pass 1.9 in 0800 AM 12/09 47.73N/121.11W/5250 Woodinville 1.5 in 0730 AM 12/09 47.75N/122.09W/0 1 ESE Woodinville 1.5 in 0830 AM 12/09 47.73N/122.08W/0 1 SW Eastgate 1.2 in 0700 AM 12/09 47.56N/122.15W/0 5 ENE Cedar Falls 1.1 in 0700 AM 12/09 47.47N/121.68W/0 8 SW Baring 1.0 in 0800 AM 12/09 47.68N/121.61W/3310 6 SSW Snoqualmie Pass 1.0 in 0800 AM 12/09 47.33N/121.47W/2990 2 WNW Seattle 1.0 in 0700 AM 12/09 47.64N/122.41W/0 Seattle, Wa 1.0 in 0400 AM 12/09 47.69N/122.26W/60 10 NNE Greenwater 1.0 in 0800 AM 12/09 47.30N/121.60W/3810 10 SSW Snoqualmie Pass 1.0 in 0800 AM 12/09 47.28N/121.47W/3230 10 E Greenwater 1.0 in 0800 AM 12/09 47.16N/121.42W/4640 Bellevue 0.8 in 0700 AM 12/09 47.60N/122.19W/0 3 N Carnation 0.6 in 0800 AM 12/09 47.69N/121.91W/0 2 E Federal Way 0.5 in 0600 AM 12/09 47.33N/122.27W/0 ...Kitsap County... 1 WSW Bainbridge Island 2.9 in 0700 AM 12/09 47.64N/122.57W/0 Bremerton 2.5 in 0830 AM 12/09 47.57N/122.68W/110 2 E Parkwood 2.5 in 0700 AM 12/09 47.54N/122.54W/0 1 NE Bremerton 2.5 in 0718 AM 12/09 47.59N/122.61W/0 ...Lewis County... 1 SSE Fords Prairie 4.3 in 0700 AM 12/09 46.72N/123.00W/0 2 NE Onalaska 4.1 in 0700 AM 12/09 46.61N/122.69W/0 Mineral 4.0 in 0800 AM 12/09 46.71N/122.18W/0 2 N Curtis 3.0 in 0700 AM 12/09 46.63N/123.10W/0 ...Mason County... 3 WNW Hoodsport 3.6 in 0700 AM 12/09 47.43N/123.21W/0 2 S Skokomish 2.0 in 0700 AM 12/09 47.30N/123.16W/0 ...Pierce County... 4 NNE Gig Harbor 2.5 in 0700 AM 12/09 47.39N/122.55W/0 Tacoma 1.1 NW 1.5 in 0700 AM 12/09 47.26N/122.48W/0 1 WNW Graham 1.5 in 0700 AM 12/09 47.07N/122.33W/0 Steilacoom 1.3 in 0700 AM 12/09 47.17N/122.60W/0 Crystal Mountain 1.2 in 0900 AM 12/09 46.94N/121.49W/6230 6 SE Greenwater 1.0 in 0800 AM 12/09 47.07N/121.59W/2250 Green Valley Crystal Mt. Nwa 1.0 in 0900 AM 12/09 46.94N/121.49W/6300 Ruston 1.0 in 0753 AM 12/09 47.29N/122.50W/0 Edgewood 2.5 SE 0.2 in 0530 AM 12/09 47.21N/122.26W/0 ...San Juan County... 5 E Friday Harbor 1.5 in 0445 AM 12/09 48.54N/122.89W/0 6 NE Friday Harbor 1.5 in 0700 AM 12/09 48.61N/122.95W/0 4 ESE Friday Harbor 1.0 in 0520 AM 12/09 48.50N/122.93W/0 8 SE Eastsound 1.0 in 0800 AM 12/09 48.58N/122.82W/0 4 SSW Friday Harbor 1.0 in 0800 AM 12/09 48.48N/123.06W/0 2 WNW Friday Harbor 0.8 in 0800 AM 12/09 48.56N/123.08W/0 6 ESE Friday Harbor 0.8 in 0700 AM 12/09 48.48N/122.90W/0 5 SE Friday Harbor 0.6 in 0830 AM 12/09 48.46N/122.96W/0 ...Skagit County... Concrete Ppl Fish Stn 2.0 in 0600 AM 12/09 48.54N/121.74W/195 14 SE Diablo 2.0 in 0800 AM 12/09 48.53N/120.99W/4320 3 ENE Blanchard 1.1 in 0600 AM 12/09 48.62N/122.34W/0 1 WNW Anacortes 1.0 in 0700 AM 12/09 48.50N/122.65W/0 Anacortes 1.0 in 0700 AM 12/09 48.50N/122.62W/0 4 E Blanchard 1.0 in 0700 AM 12/09 48.59N/122.33W/0 2 W Mount Vernon 1.0 in 0730 AM 12/09 48.43N/122.39W/0 Anacortes 1.0 in 0600 AM 12/09 48.49N/122.61W/0 1 WNW Anacortes 1.0 in 0700 AM 12/09 48.50N/122.66W/0 Anacortes 0.3 in 0800 AM 12/09 48.49N/122.62W/0 ...Snohomish County... 5 S Gold Bar 6.0 in 0800 AM 12/09 47.78N/121.70W/3500 Brier 2.5 in 0615 AM 12/09 47.79N/122.28W/0 1 ENE Mill Creek 2.4 in 0600 AM 12/09 47.88N/122.18W/0 Everett 1.8 in 0730 AM 12/09 47.95N/122.20W/0 3 N Snohomish 0.5 in 0600 AM 12/09 47.96N/122.10W/0 Stanwood 0.4 in 0800 AM 12/09 48.25N/122.35W/0 ...Thurston County... 1 WSW Lacey 5.0 in 0645 AM 12/09 47.03N/122.85W/0 Olympia 4.5 in 0800 AM 12/09 47.05N/122.88W/0 3 WSW Tumwater 4.2 in 0700 AM 12/09 46.98N/122.99W/0 1 WNW Olympia 3.3 in 0600 AM 12/09 47.06N/122.92W/0 2 E Tumwater 3.2 in 0700 AM 12/09 47.00N/122.87W/0 3 WNW Olympia 3.0 in 0707 AM 12/09 47.06N/122.98W/0 Olympia 7.0 NNE 2.3 in 0700 AM 12/09 47.13N/122.82W/0 ...Whatcom County... 7 S Mount Baker 3.0 in 0400 AM 12/09 48.76N/121.70W/3520 15 NNW Diablo 3.0 in 0800 AM 12/09 48.93N/121.20W/5830 8 NNE Concrete 3.0 in 0600 AM 12/09 48.65N/121.69W/689 Ross Dam 2.5 in 0800 AM 12/09 48.73N/121.07W/1236 Diablo Reservoir 2.0 in 0800 AM 12/09 48.72N/121.13W/1040 Mt. Baker Base Nwac 2.0 in 0900 AM 12/09 48.86N/121.68W/4210 Newhalem 2.0 in 0800 AM 12/09 48.68N/121.24W/525 Mount Baker 2.0 in 0900 AM 12/09 48.86N/121.68W/4210 3 NNW Sudden Valley 1.5 in 0740 AM 12/09 48.78N/122.36W/0 Lynden 1.2 in 0800 AM 12/09 48.94N/122.47W/0 2 SW Bellingham 1.0 in 0710 AM 12/09 48.72N/122.50W/0 1 E Maple Falls 1.0 in 0700 AM 12/09 48.93N/122.05W/0 18 NNE Diablo 1.0 in 0300 AM 12/09 48.98N/121.08W/1650 Point Roberts 0.8 in 0700 AM 12/09 48.99N/123.06W/0 1 W Lawrence 0.6 in 0600 AM 12/09 48.85N/122.34W/0 3 NNW Bellingham 0.6 in 0700 AM 12/09 48.81N/122.50W/0 2 WNW Ferndale 0.5 in 0700 AM 12/09 48.87N/122.62W/0 4 ESE Blaine 0.5 in 0700 AM 12/09 48.96N/122.65W/0 Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. Not all data listed are considered official.