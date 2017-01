Boys Basketball:

Nathan Hale 90, Franklin 55

Michael Porter Jr. recorded 42 points, 13 rebounds, and 2 technical fouls in another blowout win for Nathan Hale. The Raiders remain undefeated, improving their conference record to 8-0. Nathan Hale and Garfield are the only two undefeated teams in Metro League, but the two will not play each other until Jan. 27.

Garfield 82, Chief Sealth 74

Garfield scored 26 in the third quarter to elevate them over Chief Sealth and remain undefeated. Jaylen Nowell scored a team-high 26 points, and teammate J’Raan Brooks contributed 20.

Enumclaw 77, Auburn 74

The Hornets beat the Trojans in a close conference game to move to second place in NPSL Olympic. Both teams were 5-3 in conference play going into the game. Pa’treon Lee scored 37 points for the Trojans, but it was not enough to lead his team to a win. Peter Erickson scored 26 points for the Hornets, and teammate Kaden Anderson contributed 22.

Edmonds-Woodway 79, Arlington 67

After having just a 3-point lead at the end of the third quarter, the Warriors scored 27 points in the fourth quarter to get the win over the Eagles. 13 of those points came from Keton Mckay, who scored a team high 25 points overall.

Woodinville 63, Issaquah 51

Michael Roth recorded a double-double with 17 points and 12 rebounds to lead his team to a win over the Eagles. Teammate Ethan Tarbet had a near double-double with 15 points and 9 assists. This was just the second conference loss of the season for the Eagles.

For full results, click here.

Girls Basketball:

Tahoma 55, Kennedy Catholic 44

The Bears took down the Lancers to improve to 6-3 in conference play. Lily Knutson had a team high 24 points for the Bears, ad Miyu Miyashita contributed 23 points for the Lancers.

For full results, click here.

Wrestling:

Monroe 39, Jackson 37

106 Chad Pease (M) Pin Andrew Haugen (J) 5:21

113 Dylani Trujillo (M) Pin Bradley Barella (J) 3:18

120 J.P. Harris (J) FF

126 Matt Kastelle (J) Pin Ethan Urban (M) 1:12

132 Joseph Littrell (M) Dec. Josh Vail (J) 12-11

138 Taylor Ivy (M) Pin Xavier Wilkening-Joly (J) 1:19

145 Brock Rice (M) Pin Ben Brindle (J) 1:53

152 Cole Anderson (J) Pin Stephen Littrell (M) 2:19

160 Dartagnan Phan (J) Dec. Rory Felder14-3

170 James Ryan (J) Pin Paul Bischoff (M) 1:48

182 Garrett Miller (J) Dec. Isaac Cirillo (M) 11-6

195 Damarcus Chapel (J) FF

220 Josh Felder (M) Pin Jose Viayra (J) 1:02

285 Thomas Stieler (M) Pin Justin Young (J) 5:07

Franklin 36, Bainbridge 27

106- Double forfeit

113- Double forfeit

120- Sterling Watnem (B) dec. Mabarik Alie (F) 11-7

126- Luke Hauser (F) win by forfeit

132- Clayton Marsh (B) pinned Danny Nguyen (F) 1:49

138- Tony Chau (F) win by forfeit

145- David Sy (F) pinned Pedro Delfino (B) :54

152- Nate Michaels (B) pinned Julian Monroy-Trublood (F) 2:39

160- Philip Tran (F) pinned Emerson VanDyke (B) 3:22

170- Aidan Vlasity (F) win by forfeit

182- Hague Bush (B) pinned Joseph Schwab (F) 3:49

195- Angelo Belecina (F) pinned Mac Schelbert (B) 1:00

220- Beto Allen (B) win by forfeit

285- Double forfeit

Girls Bowling:

Thomas Jefferson 5, Hazen 0

Thomas Jefferson Score 2000 pin count, Hazen 1400

Thomas Jefferson high series: TJ Ku’V 182-212 Total 394

High game: TJ Ku’V 212

Hazen high series: Tessa De Bartolo 161-134 Total 295

High game: Tessa De Bartolo 161

Boys Swimming:

Jackson 135.00, Snohomish 48.00

Jackson 129.00, Glacier Peak 47.00

Event 1 Men 200 Yard Medley Relay

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Jackson High School A 1:43.14 1:49.14

1) Rutherford, Ryan FR 2) Phung, Bryan JR 3) Umemoto, Pryce SO 4) Limberg, Justin FR

29.16 28.80 27.48 23.70

2 Jackson High School B 1:53.80 1:58.75

1) Chang, Ethan SO 2) Hoyla, Maceo SO 3) Thomas, Tyler JR 4) Ku, Isaac JR

31.07 33.94 27.14 26.60

3 Snohomish High School Boys A 2:05.57 1:59.54

1) Olszewski, Ben 10 2) Ellis, Ben 11 3) Brenchley, Colin 11 4) Career Viana, Eduardo 11

33.73 35.64 25.97 24.20

4 Glacier Peak High School Boys A 2:02.38 2:01.12

1) O’Connell, Keyen 12 2) Pokorny, Daniel 10 3) Hanson, Tristan 12 4) Ramsdell, Jake 10

31.54 34.82 28.19 26.57

5 Jackson High School C 1:57.40 x2:03.55

1) Wang, Ryan FR 2) Spring, Taylor SR 3) Smasne, Mykal FR 4) Orbigo, Bastien FR

30.46 34.01 32.39 26.69

6 Jackson High School D 2:15.70 x2:18.95

1) Finlon, Caleb FR 2) Orcutt, Ryan JR 3) Judd, Brady FR 4) Wetherington, Jacob JR

35.38 49.44 24.17 29.96

7 Glacier Peak High School Boys B 2:23.27 2:19.08

1) Maley, Jack 09 2) Crecelius, Gideon 11 3) Trebing, Carter 4) Russell, Nathan 09

34.41 34.46 37.04 33.17

8 Snohomish High School Boys B 3:24.31 2:51.95

1) Holmes, Nicholas 10 2) Swartzell, Mitchell 09 3) Lepse, Joel 09 4) Scott, Preston 09

37.89 50.93 1:23.13

Event 2 Men 200 Yard Freestyle

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Meneses, Andrew 11 Glacier Peak High School Boys 1:58.20 1:54.55

26.32 28.78 29.64 29.81

2 Anderson, Erik SO Jackson High School 1:54.81 1:57.14

25.65 29.15 30.80 31.54

3 Hoyla, Maceo SO Jackson High School 2:04.72 2:08.11

28.10 32.40 34.48 33.13

4 Boyden, Hayne 12 Snohomish High School Boys NT 2:10.81

27.62 31.45 35.10 36.64

5 Chang, Ethan SO Jackson High School 2:05.00 2:16.84

29.82 33.52 36.67 36.83

6 Ramsdell, Jake 10 Glacier Peak High School Boys 2:25.14 2:20.16

31.82 34.81 37.67 35.86

7 Cooley, Michael 12 Snohomish High School Boys NT 2:34.22

34.43 37.89 39.50 42.40

8 Alberecht, Derek 12 Glacier Peak High School Boys NT 2:47.19

35.12 42.27 46.33 43.47

9 Hutchins, Riley 09 Snohomish High School Boys NT 2:47.63

36.83 41.83 44.86 44.11

10 Russell, Nathan 09 Glacier Peak High School Boys NT x2:50.81

1:20.47 45.24 45.10

— Wang, Ryan FR Jackson High School 2:02.36 X2:05.64

27.72 31.18 33.50 33.24

— Kisela, John 09 Snohomish High School Boys 3:03.33 X2:51.43

36.62 44.20 47.49 43.12

Event 3 Men 200 Yard IM

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Tien, Jeremiah SR Jackson High School 2:02.35 2:02.19

26.64 31.41 35.68 28.46

2 Rutherford, Ryan FR Jackson High School 2:08.94 2:13.61

30.27 33.72 38.43 31.19

3 Orbigo, Bastien FR Jackson High School 2:17.99 2:17.83

30.71 35.31 39.27 32.54

4 Cermak, Zach 09 Glacier Peak High School Boys NT 2:25.30

28.00 35.87 46.28 35.15

5 Career Viana, Eduardo 11 Snohomish High School Boys NT 2:27.52

32.53 37.45 45.51 32.03

6 Ellis, Ben 11 Snohomish High School Boys NT 2:34.28

33.28 41.27 45.93 33.80

7 Hanson, Tristan 12 Glacier Peak High School Boys NT 2:35.47

32.35 40.09 47.55 35.48

8 Maley, Jack 09 Glacier Peak High School Boys 2:53.33 2:45.03

37.38 40.77 49.57 37.31

— Smasne, Mykal FR Jackson High School 2:29.31 X2:32.68

35.21 41.03 43.22 33.22

— Trebing, Carter Glacier Peak High School Boys 2:58.92 X2:54.05

38.48 43.93 53.90 37.74

— Erickson, Taylor 09 Glacier Peak High School Boys NT X2:56.63

43.11 40.93 49.92 42.67

— Swartzell, Mitchell 09 Snohomish High School Boys 3:47.46 NS

Event 4 Men 50 Yard Freestyle

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Cook, Jon SR Jackson High School 22.43 21.89

2 Engel, Edward JR Jackson High School 23.51 23.29

3 Thai, Neal JR Jackson High School 23.44 23.63

4 Renschler, Jack 10 Glacier Peak High School Boys 26.01 25.09

5 Crecelius, Gideon 11 Glacier Peak High School Boys 26.83 27.50

6 Judd, Brady FR Jackson High School 28.57 x27.72

7 Olszewski, Ben 10 Snohomish High School Boys 28.45 28.32

8 George, James 09 Glacier Peak High School Boys 31.37 29.07

9 Lepse, Joel 09 Snohomish High School Boys 30.57 30.06

10 Wetherington, Jacob JR Jackson High School 30.03 x30.90

11 Holmes, Nicholas 10 Snohomish High School Boys 30.17 31.76

12 Wang, Matthew SR Jackson High School 40.34 x40.68

— Franco, Alex JR Jackson High School 27.08 X26.84

— Hao, Stephen JR Jackson High School 28.97 X28.52

— Orcutt, Ryan JR Jackson High School NT X30.62

— Finlon, Caleb FR Jackson High School 30.66 X30.99

— Nguyen, Eric FR Jackson High School 35.59 X32.74

— Shin, Elijah JR Jackson High School 35.16 X34.08

— Parungao, Qyumin FR Jackson High School 33.64 X34.46

— Hubbard, Zachary JR Jackson High School 39.16 X36.75

— Ramos, Tyler FR Jackson High School 39.10 X38.23

— Johnson, Matthew JR Jackson High School 43.60 X38.25

— Kuna, Jack 09 Snohomish High School Boys 58.03 X55.71

— Liang, Kevin SR Jackson High School 26.51 XNS

— McGinnis, William JR Jackson High School NT XNS

— Choy, Derrick SR Jackson High School 32.02 XNS

(Event 4 Men 50 Yard Freestyle)

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

— Prasad, Anirudh JR Jackson High School NT XNS

— Solie, Trevor JR Jackson High School 42.97 NS

Event 5 Men 1 mtr Diving

Name Yr School Finals Score Points

1 Thomas, Zachary 12 Snohomish High School Boys 242.50 281.25

2 May, Connor 12 Glacier Peak High School Boys 290.55 270.25

3 Otteson, Beck 09 Snohomish High School Boys 158.10 207.60

4 Duim, Andrew 11 Snohomish High School Boys 137.55 161.00

— Morrill, Shane 09 Snohomish High School Boys NP SCR

— Frediani, Cade 09 Snohomish High School Boys NP SCR

Event 6 Men 100 Yard Butterfly

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Chang, Ethan SO Jackson High School 1:02.06 1:01.33

27.89 33.44

2 Thomas, Tyler JR Jackson High School 1:03.76 1:01.76

29.02 32.74

3 O’Connell, Keyen 12 Glacier Peak High School Boys NT 1:08.17

32.64 35.53

4 Boyden, Hayne 12 Snohomish High School Boys NT 1:10.69

29.40 41.29

5 Wang, Ryan FR Jackson High School 1:09.98 1:10.91

32.33 38.58

6 Career Viana, Eduardo 11 Snohomish High School Boys NT 1:12.53

32.66 39.87

7 Crecelius, Gideon 11 Glacier Peak High School Boys NT 1:19.61

34.72 44.89

8 Edyt, Cole 10 Glacier Peak High School Boys NT 1:24.99

39.03 45.96

— Judd, Brady FR Jackson High School 1:12.75 X1:14.37

Event 7 Men 100 Yard Freestyle

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Engel, Edward JR Jackson High School 52.44 51.43

24.66 26.77

2 Umemoto, Pryce SO Jackson High School 56.48 54.02

25.81 28.21

3 Cermak, Zach 09 Glacier Peak High School Boys 57.33 57.28

26.64 30.64

4 Pokorny, Daniel 10 Glacier Peak High School Boys NT 58.28

27.79 30.49

5 Spring, Taylor SR Jackson High School 1:03.20 58.41

27.39 31.02

6 Ellis, Ben 11 Snohomish High School Boys NT 58.56

28.34 30.22

7 Hutchins, Riley 09 Snohomish High School Boys 1:11.78 1:10.33

33.18 37.15

8 Russell, Nathan 09 Glacier Peak High School Boys 1:15.43 1:15.83

35.78 40.05

9 Swartzell, Mitchell 09 Snohomish High School Boys 1:31.10 1:17.37

37.46 39.91

— Wetherington, Jacob JR Jackson High School 1:08.90 X1:11.26

32.59 38.67

(Event 7 Men 100 Yard Freestyle)

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

— Scott, Preston 09 Snohomish High School Boys 1:54.66 X1:38.44

44.31 54.13

— Kuna, Jack 09 Snohomish High School Boys 2:07.63 X2:03.39

Event 8 Men 500 Yard Freestyle

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Cook, Jon SR Jackson High School NT 4:46.52

26.11 28.14 28.47 28.91 29.02 28.87 29.24 29.51

29.50 28.75

2 Brenchley, Colin 11 Snohomish High School Boys NT 5:11.57

26.68 30.12 31.44 31.89 32.09 32.06 32.07 32.35

32.10 30.77

3 Meneses, Andrew 11 Glacier Peak High School Boys NT 5:29.20

27.27 30.98 32.57 33.15 34.08 34.50 34.60 34.54

34.31 33.20

4 Orbigo, Bastien FR Jackson High School 5:42.53 5:44.33

30.54 33.94 35.16 34.94 35.30 35.41 35.21 35.16

34.92 33.75

5 Thomas, Tyler JR Jackson High School 5:49.97 5:49.30

30.60 33.56 34.56 35.90 35.80 35.91 35.87 36.89

36.33 33.88

6 Hanson, Tristan 12 Glacier Peak High School Boys NT 6:26.65

33.28 37.38 39.14 39.77 39.97 40.27 39.83 40.59

39.87 36.55

7 Trebing, Carter Glacier Peak High School Boys 7:20.15 6:50.73

34.96 40.07 2:09.31 40.16

38.04

8 Cooley, Michael 12 Snohomish High School Boys NT 7:00.22

34.98 38.38 41.49 43.56 42.41 42.55 43.73 44.85

46.07 42.20

9 Lepse, Joel 09 Snohomish High School Boys 8:33.53 7:06.61

37.54 41.63 42.37 43.85 43.58 44.21 43.02 44.59

45.07 40.75

— George, James 09 Glacier Peak High School Boys 8:11.21 X7:29.08

34.87 40.44 43.92 46.25 47.13 47.49 48.07 48.93

46.83 45.15

Event 9 Men 200 Yard Freestyle Relay

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Jackson High School A 1:31.59 1:33.61

1) Engel, Edward JR 2) Tien, Jeremiah SR 3) Thai, Neal JR 4) Cook, Jon SR

24.27 23.84 23.70 21.80

2 Jackson High School B NT 1:38.25

1) Umemoto, Pryce SO 2) Limberg, Justin FR 3) Anderson, Erik SO 4) Phung, Bryan JR

24.28 24.93 25.02 24.02

3 Glacier Peak High School Boys A 1:40.66 1:44.86

1) Cermak, Zach 09 2) Renschler, Jack 10 3) Hanson, Tristan 12 4) Meneses, Andrew 11

25.69 1:03.53 15.64

4 Snohomish High School Boys A 1:45.32 1:46.99

1) Olszewski, Ben 10 2) Career Viana, Eduardo 11 3) Boyden, Hayne 12 4) Cooley, Michael 12

28.96 25.38 25.51 27.14

5 Snohomish High School Boys B 2:37.48 2:41.76

1) Hutchins, Riley 09 2) Kisela, John 09 3) Kuna, Jack 09 4) Swartzell, Mitchell 09

29.60 33.68 1:04.64 33.84

(Event 9 Men 200 Yard Freestyle Relay)

Team Relay Seed Time Finals Time Points

— Jackson High School D NT X2:13.26

1) Nguyen, Eric FR 2) Orcutt, Ryan JR 3) Hao, Stephen JR 4) Wang, Matthew SR

35.05 28.41 28.21 41.59

— Jackson High School C NT X2:30.68

1) Johnson, Matthew JR 2) Hubbard, Zachary JR 3) Ramos, Tyler FR 4) Shin, Elijah JR

39.09 39.00 50.92 21.67

— Glacier Peak High School Boys B 1:58.74 DQ

1) Trebing, Carter 2) Erickson, Taylor 09 3) George, James 09 4) Russell, Nathan 09

30.88 29.49 28.73 34.45

Event 10 Men 100 Yard Backstroke

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Thai, Neal JR Jackson High School 59.95 1:01.39

29.53 31.86

2 Hoyla, Maceo SO Jackson High School 1:04.42 1:04.13

31.54 32.59

3 Ku, Isaac JR Jackson High School 1:07.68 1:08.79

33.76 35.03

4 Renschler, Jack 10 Glacier Peak High School Boys NT 1:12.01

34.26 37.75

5 Maley, Jack 09 Glacier Peak High School Boys 1:17.09 1:14.43

35.71 38.72

6 Edyt, Cole 10 Glacier Peak High School Boys 1:36.33 1:17.21

38.46 38.75

7 Holmes, Nicholas 10 Snohomish High School Boys 1:21.35 1:21.35

8 Kisela, John 09 Snohomish High School Boys NT 1:31.91

44.53 47.38

9 Scott, Preston 09 Snohomish High School Boys NT 1:50.66

54.80 55.86

— Finlon, Caleb FR Jackson High School NT X1:17.92

36.56 41.36

— Alberecht, Derek 12 Glacier Peak High School Boys 1:40.08 X1:23.92

40.29 43.63

Event 11 Men 100 Yard Breaststroke

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Limberg, Justin FR Jackson High School 1:02.93 1:02.12

29.71 32.41

2 Phung, Bryan JR Jackson High School 1:01.89 1:02.51

29.38 33.13

3 Brenchley, Colin 11 Snohomish High School Boys NT 1:07.86

32.08 35.78

4 O’Connell, Keyen 12 Glacier Peak High School Boys NT 1:17.94

36.46 41.48

5 Pokorny, Daniel 10 Glacier Peak High School Boys 1:17.29 1:18.18

36.34 41.84

6 Spring, Taylor SR Jackson High School 1:24.24 1:18.77

36.99 41.78

7 Ramsdell, Jake 10 Glacier Peak High School Boys 1:18.91 1:20.42

38.18 42.24

8 Olszewski, Ben 10 Snohomish High School Boys NT 1:27.16

41.15 46.01

— Erickson, Taylor 09 Glacier Peak High School Boys 1:52.48 X1:29.13

41.48 47.65

Event 12 Men 400 Yard Freestyle Relay

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Jackson High School A 3:21.55 3:33.56

1) Engel, Edward JR 2) Thai, Neal JR 3) Tien, Jeremiah SR 4) Limberg, Justin FR

26.07 55.49 24.59 53.09 24.64 51.46 25.70 53.52

2 Jackson High School C 3:55.80 3:50.05

1) Smasne, Mykal FR 2) Thomas, Tyler JR 3) Rutherford, Ryan FR 4) Ku, Isaac JR

28.52 59.03 28.56 59.00 26.00 54.73 27.32 57.29

3 Snohomish High School Boys A 3:55.09 3:52.92

1) Ellis, Ben 11 2) Cooley, Michael 12 3) Boyden, Hayne 12 4) Brenchley, Colin 11

27.85 58.08 29.14 1:02.56 27.68 58.39 25.54 53.89

4 Glacier Peak High School Boys A 3:30.65 3:55.79

1) Maley, Jack 09 2) Renschler, Jack 10 3) Cermak, Zach 09 4) Meneses, Andrew 11

31.51 1:07.47 28.21 58.28 26.96 56.77 25.33 53.27

5 Jackson High School B 3:52.50 x3:58.23

1) Hoyla, Maceo SO 2) Judd, Brady FR 3) Orbigo, Bastien FR 4) Wang, Ryan FR

27.40 57.40 30.27 1:05.84 28.20 59.11 26.42 55.88

6 Glacier Peak High School Boys B NT 4:11.86

1) Crecelius, Gideon 11 2) Ramsdell, Jake 10 3) O’Connell, Keyen 12 4) Pokorny, Daniel 10

29.96 1:04.66 31.28 1:05.31 29.71 1:02.96 27.78 58.93

7 Glacier Peak High School Boys C 5:15.37 x4:47.84

1) Edyt, Cole 10 2) Alberecht, Derek 12 3) George, James 09 4) Erickson, Taylor 09

33.25 1:10.83 33.51 1:10.28 34.16 1:15.67 33.65 1:11.06

8 Snohomish High School Boys B NT 4:51.73

1) Holmes, Nicholas 10 2) Kisela, John 09 3) Hutchins, Riley 09 4) Lepse, Joel 09

31.09 1:06.81 38.16 1:21.07 35.23 1:14.70 31.92 1:09.15

Kamiak 103, Shorecrest 63

Event 1 Men 200 Yard Medley Relay

1:44.40 3AST 3A state qualifier

1:44.50 4AST

Team Relay Finals Time

1 Kamiak High School Knights A 1:41.67 3AST

1) Fang, Maxwell 9 2) r:+0.39 Limm, Walter 11 3) r:+0.50 Park, Brian 9 4) r:+0.29 Kirby, Alex 10

25.74 27.51 25.26 23.16

Event 2 Men 200 Yard Freestyle

1:50.00 4AST

1:50.20 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Prieve, Aric 10 Shorecrest High School 1:52.43

r:+0.36 26.06 28.74 29.24 28.39

Event 3 Men 200 Yard IM

2:02.00 4AST

2:03.50 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Fang, Maxwell 9 Kamiak High School Knights 2:02.84 3AST

r:+0.33 25.66 31.30 38.10 27.78

Event 4 Men 50 Yard Freestyle

22.40 3AST 3A state qualifier

22.50 4AST

Name Yr School Finals Time

1 Zevenbergen, Daniel 12 Shorecrest High School 22.33 3AST

r:+0.31

Event 5 Men 1 mtr Diving

Name Yr School Finals Score

1 Dockens, Cameron 9 Kamiak High School Knights 170.75

Event 6 Men 100 Yard Butterfly

54.50 4AST

54.50 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Limm, Walter 11 Kamiak High School Knights 57.56

r:+0.27 26.86 30.70

Event 7 Men 100 Yard Freestyle

49.40 4AST

49.60 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Park, Brian 9 Kamiak High School Knights 50.75

r:+0.32 24.01 26.74

Event 8 Men 500 Yard Freestyle

4:58.90 4AST

4:59.00 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Thurman, Spencer 10 Shorecrest High School 5:14.03

r:+0.35 27.20 30.65 31.28 32.05 31.42 32.04 32.49 32.33

32.79 31.78

Event 9 Men 200 Yard Freestyle Relay

1:32.50 4AST

1:33.30 3AST 3A state qualifier

Team Relay Finals Time

1 Kamiak High School Knights A 1:32.72 3AST

1) Kim, Noah 10 2) r:+0.28 Park, Brian 9 3) r:+0.24 Kirby, Alex 10 4) r:+0.14 Ke, Johnathan 10

r:+0.29 23.29 22.90 23.09 23.44

Event 10 Men 100 Yard Backstroke

56.10 4AST

56.50 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Fang, Maxwell 9 Kamiak High School Knights 55.58 4AST

27.10 28.48

Event 11 Men 100 Yard Breaststroke

1:01.70 4AST

1:02.80 3AST 3A state qualifier

Name Yr School Finals Time

1 Limm, Walter 11 Kamiak High School Knights 1:01.30 4AST

r:+0.28 28.43 32.87

Curtis 149, Emerald Ridge 35

Event 1 Boys 200 Yard Medley Relay

1:43.50 4AST 4A State Qual

1:57.20 DIST District Qual

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Curtis Vikings A 1:41.33 1:43.05 4AST 8

1) Abbott, Sam SR 2) r:0.35 Melendez, Jorge SO 3) r:0.24 Ling, David SR 4) r:0.03 Larson, Abhi JR

r:+9.98 25.34 54.26 (28.92) 1:20.23 (25.97) 1:43.05 (22.82)

2 Curtis Vikings B NT 1:50.03 DIST 4

1) Wu, Alex SR 2) r:0.26 Patterson, Matt SR 3) r:0.46 Melin, Dan SR 4) r:0.43 Arnold, Josh SR

r:10.41 27.57 59.99 (32.42) 1:26.46 (26.47) 1:50.03 (23.57)

3 Emerald Ridge Jaguars A 1:54.54 1:54.73 DIST 2

1) Simpson, Cade SO 2) r:0.52 Yap, Ching SR 3) r:0.30 McGinty, Sean SR 4) r:0.25 Margo, Logan SO

r:10.95 29.14 1:03.54 (34.40) 1:29.90 (26.36) 1:54.73 (24.83)

4 Curtis Vikings C NT x1:54.84 DIST

1) Melin, Joe FR 2) r:0.25 Guffey, Sam SO 3) r:0.52 Harrison, Maguire SO 4) r:0.31 Havard, Zack SR

r:+3.03 29.71 1:02.56 (32.85) 1:30.03 (27.47) 1:54.84 (24.81)

5 Emerald Ridge Jaguars B 2:05.00 2:08.16

1) Mulcahey, Peyton SO 2) r:0.38 David, Justin FR 3) r:0.46 Armstrong, Kenny JR 4) r:0.73 Dahl, Brennen SO

r:+0.70 35.85 1:10.39 (34.54) 1:39.94 (29.55) 2:08.16 (28.22)

— Curtis Vikings D NT X1:57.68

1) Jenks, Trevor JR 2) r:+0.0 March, Nathan JR 3) r:+0.0 Riggins, Justin JR 4) r:+0.0 Helmberger, Dane FR

r:+0.69 31.99 1:02.60 (30.61) 1:32.22 (29.62) 1:57.68 (25.46)

— Curtis Vikings E NT X2:02.81

1) Murdach, Nick JR 2) r:0.57 Jun, Lemuel SO 3) r:0.29 Tice, Andrew JR 4) r:0.36 Wang, James JR

r:+0.71 32.06 1:04.92 (32.86) 1:36.41 (31.49) 2:02.81 (26.40)

— Curtis Vikings F NT X2:02.95

1) Weller, Cameron SR 2) r:0.24 Ling, Ryan FR 3) r:0.44 Girolami, Dominic SO 4) r:0.28 Stemp, Charles SO

r:+8.41 33.93 1:07.44 (33.51) 1:37.42 (29.98) 2:02.95 (25.53)

Event 2 Boys 200 Yard Freestyle

1:50.00 4AST 4A State Qual

2:01.20 DIST District Qual

2:12.03 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Abbott, Sam SR Curtis Vikings 1:46.18 1:48.71 4AST 6

r:+0.66 24.81 52.66 (27.85) 1:20.71 (28.05) 1:48.71 (28.00)

2 Hwang, Alex JR Curtis Vikings 1:55.30 1:54.42 DIST 4

r:+0.77 25.67 54.23 (28.56) 1:24.78 (30.55) 1:54.42 (29.64)

3 Nager, Kaden JR Curtis Vikings 1:59.26 1:57.04 DIST 3

r:+0.73 26.01 55.20 (29.19) 1:26.56 (31.36) 1:57.04 (30.48)

4 Findlay, Carter SO Emerald Ridge Jaguars 2:02.01 2:02.80 LEAG 2

r:+0.75 28.79 1:00.73 (31.94) 1:31.73 (31.00) 2:02.80 (31.07)

5 Greenfield, Riley SO Emerald Ridge Jaguars 2:08.84 2:06.80 LEAG 1

r:+0.87 27.29 59.93 (32.64) 1:33.60 (33.67) 2:06.80 (33.20)

6 Husarik, Ben SO Emerald Ridge Jaguars NT 2:16.59

29.41 1:03.10 (33.69) 1:39.98 (36.88) 2:16.59 (36.61)

— Choi, Jabez FR Curtis Vikings 2:04.22 X2:01.93 LEAG

r:+0.67 27.43 57.48 (30.05) 1:29.33 (31.85) 2:01.93 (32.60)

— Mageo, Chase JR Curtis Vikings 2:05.37 X2:06.09 LEAG

r:+0.84 28.83 1:01.22 (32.39) 1:34.81 (33.59) 2:06.09 (31.28)

— Samms, Aaron FR Curtis Vikings 1:58.16 X2:06.42 LEAG

r:+0.65 28.25 1:01.84 (33.59) 1:35.95 (34.11) 2:06.42 (30.47)

— Chubb, Benjamin FR Curtis Vikings NT X2:06.75 LEAG

r:+0.81 28.52 1:01.07 (32.55) 1:34.47 (33.40) 2:06.75 (32.28)

(Event 2 Boys 200 Yard Freestyle)

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

— Gronlund, Brevin SO Curtis Vikings 2:06.98 X2:07.34 LEAG

r:+0.65 28.29 1:01.16 (32.87) 1:35.31 (34.15) 2:07.34 (32.03)

— Feyedelem, Kody FR Curtis Vikings NT X2:14.16

r:+0.72 29.66 1:03.75 (34.09) 1:39.75 (36.00) 2:14.16 (34.41)

— Penfield, Wyett FR Emerald Ridge Jaguars 2:29.92 X2:25.73

r:+0.94 32.08 1:08.63 (36.55) 1:47.97 (39.34) 2:25.73 (37.76)

— Spisak, Christian JR Emerald Ridge Jaguars 2:26.57 X2:32.11

r:+1.06 33.10 1:11.51 (38.41) 1:52.50 (40.99) 2:32.11 (39.61)

— Mims, Chandler SO Emerald Ridge Jaguars 2:45.81 X2:56.54

38.43 1:24.78 (46.35) 2:14.48 (49.70) 2:56.54 (42.06)

— Coffey, Ronan SO Emerald Ridge Jaguars 2:51.23 X3:09.39

r:+0.93 37.14 1:23.01 (45.87) 2:17.29 (54.28) 3:09.39 (52.10)

Event 3 Boys 200 Yard IM

2:02.00 4AST 4A State Qual

2:17.50 DIST District Qual

2:32.45 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Arnold, Josh SR Curtis Vikings 2:13.82 2:10.31 DIST 6

r:+0.70 28.35 1:02.61 (34.26) 1:42.69 (40.08) 2:10.31 (27.62)

2 Wu, Alex SR Curtis Vikings 2:13.07 2:10.95 DIST 4

r:+0.67 27.21 1:00.38 (33.17) 1:40.78 (40.40) 2:10.95 (30.17)

3 Guffey, Sam SO Curtis Vikings 2:17.13 2:16.06 DIST 3

r:+0.77 29.02 1:06.18 (37.16) 1:45.78 (39.60) 2:16.06 (30.28)

4 David, Justin FR Emerald Ridge Jaguars 2:47.55 2:42.50 2

r:+0.83 35.81 1:18.71 (42.90) 2:04.15 (45.44) 2:42.50 (38.35)

— Havard, Zack SR Curtis Vikings 2:17.73 X2:18.95 LEAG

r:+0.73 29.56 1:07.04 (37.48) 1:47.92 (40.88) 2:18.95 (31.03)

— Park, Kevin JR Curtis Vikings 2:23.61 X2:21.74 LEAG

29.54 1:06.38 (36.84) 1:48.46 (42.08) 2:21.74 (33.28)

— Jenks, Trevor JR Curtis Vikings 2:26.10 X2:23.54 LEAG

r:+0.83 32.47 1:08.58 (36.11) 1:50.44 (41.86) 2:23.54 (33.10)

— Helmberger, Dane FR Curtis Vikings 2:31.34 X2:27.66 LEAG

r:+0.71 33.13 1:10.92 (37.79) 1:54.71 (43.79) 2:27.66 (32.95)

— Ling, Ryan FR Curtis Vikings 2:32.85 X2:29.64 LEAG

r:+0.67 34.42 1:11.54 (37.12) 1:53.67 (42.13) 2:29.64 (35.97)

— Wald, Matthew JR Curtis Vikings NT X2:35.59

r:+0.78 34.02 1:17.58 (43.56) 2:01.71 (44.13) 2:35.59 (33.88)

— Weller, Cameron SR Curtis Vikings NT X2:36.00

r:+0.84 31.78 1:12.97 (41.19) 1:58.24 (45.27) 2:36.00 (37.76)

— Walker, Dylan SR Curtis Vikings 2:39.38 X2:38.92

r:+0.85 34.53 1:15.93 (41.40) 2:00.75 (44.82) 2:38.92 (38.17)

— Tice, Andrew JR Curtis Vikings 2:41.49 X2:39.04

r:+0.77 34.54 1:16.48 (41.94) 2:06.28 (49.80) 2:39.04 (32.76)

— Wang, James JR Curtis Vikings NT X2:39.50

33.87 1:14.53 (40.66) 2:02.45 (47.92) 2:39.50 (37.05)

— Hudak, Conner SO Curtis Vikings 2:45.49 X2:42.90

r:+0.89 34.96 1:16.66 (41.70) 2:07.70 (51.04) 2:42.90 (35.20)

— Kim, John JR Curtis Vikings NT X2:53.95

r:+0.79 33.55 1:13.70 (40.15) 2:10.90 (57.20) 2:53.95 (43.05)

Event 4 Boys 50 Yard Freestyle

22.50 4AST 4A State Qual

24.20 DIST District Qual

25.10 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Larson, Abhi JR Curtis Vikings 23.33 23.49 DIST 6

r:+0.70

2 McGinty, Sean SR Emerald Ridge Jaguars 24.28 23.85 DIST 4

r:+0.73

3 Melin, Dan SR Curtis Vikings 24.00 24.66 LEAG 3

r:+0.69

4 Harrison, Maguire SO Curtis Vikings 24.47 24.79 LEAG 2

r:+0.73

5 Margo, Logan SO Emerald Ridge Jaguars 24.52 25.39 1

r:+0.82

6 Armstrong, Kenny JR Emerald Ridge Jaguars 25.77 25.74

— Amundson, Jeremiah JR Curtis Vikings 24.26 X24.73 LEAG

r:+0.83

— March, Nathan JR Curtis Vikings 25.43 X24.78 LEAG

r:+0.76

— Melin, Joe FR Curtis Vikings 25.51 X25.64

r:+0.77

— Riggins, Justin JR Curtis Vikings 26.17 X26.35

r:+0.79

— Stemp, Charles SO Curtis Vikings 26.79 X26.96

r:+0.74

— Murdach, Nick JR Curtis Vikings 26.57 X27.15

r:+0.84

— Kerby, Tim JR Curtis Vikings 26.56 X27.86

r:+0.79

— Girolami, Dominic SO Curtis Vikings 27.09 X28.32

— Brunson, Keoni JR Emerald Ridge Jaguars 28.32 X28.35

r:+0.80

— Yasku, Ivan FR Curtis Vikings NT X28.51

r:+0.83

— Patterson, Brandon FR Curtis Vikings 28.40 X28.54

r:+0.79

— Caves, Isaak SO Curtis Vikings 28.37 X28.59

r:+0.78

— McGoogan, Clark FR Curtis Vikings 28.89 X29.42

r:+0.79

— Kim, Andrew JR Curtis Vikings 29.12 X29.51

r:+0.75

— Hamel, Cade FR Emerald Ridge Jaguars 30.10 X29.91

— O’Brien, Thomas FR Curtis Vikings 30.28 X30.28

r:+0.83

— Lacrosse, Jackson FR Curtis Vikings 29.59 X30.89

r:+0.89

— Olson, Trenton SO Curtis Vikings 29.80 X31.34

r:+0.94

— Mendez, AJ JR Curtis Vikings 30.26 X32.01

r:+0.78

— Rojas, John SO Curtis Vikings 30.66 X33.03

r:+0.96

(Event 4 Boys 50 Yard Freestyle)

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

— Murdach, Patrick FR Curtis Vikings 33.78 X33.46

r:+1.05

— Jindra, Jack SO Emerald Ridge Jaguars 35.20 X34.10

— Yoon, Christopher SO Curtis Vikings 35.45 X34.73

r:+0.87

— Eugenio, Tyler SO Curtis Vikings 33.02 X35.05

r:+0.84

— Dailey, Angel JR Emerald Ridge Jaguars 34.96 X35.44

r:+0.93

— Holman, Edward SR Curtis Vikings 39.49 X39.09

r:+1.06

— Treat, Morgan JR Emerald Ridge Jaguars 38.63 X40.62

r:+0.97

Event 5 Boys 1 mtr Diving

Name Yr School Finals Score Points

1 Belokobylka, Alexander JR Curtis Vikings 195.10 174.55 6

2 Doss, Avier JR Curtis Vikings 169.05 167.95 4

3 McGill, Conner JR Curtis Vikings 147.15 150.00 3

4 Watson, Cameron FR Emerald Ridge Jaguars 86.15 91.50 2

Event 6 Boys 100 Yard Butterfly

54.50 4AST 4A State Qual

1:01.15 DIST District Qual

1:09.26 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Ling, David SR Curtis Vikings 56.94 57.57 DIST 6

r:+0.69 26.81 57.57 (30.76)

2 Patterson, Matt SR Curtis Vikings 1:00.59 1:00.22 DIST 4

r:+0.72 27.74 1:00.22 (32.48)

3 Simpson, Cade SO Emerald Ridge Jaguars 1:01.44 1:01.73 LEAG 3

r:+0.95 28.58 1:01.73 (33.15)

4 Harrison, Maguire SO Curtis Vikings 1:03.30 1:02.43 LEAG 2

r:+0.76 28.12 1:02.43 (34.31)

5 McGinty, Sean SR Emerald Ridge Jaguars 1:02.89 1:03.86 LEAG 1

r:+0.80 29.88 1:03.86 (33.98)

6 Greenfield, Riley SO Emerald Ridge Jaguars 1:07.73 1:06.97 LEAG

29.81 1:06.97 (37.16)

— Bell, Warren JR Curtis Vikings 1:14.78 X1:06.79 LEAG

r:+0.70 30.69 1:06.79 (36.10)

— Weller, Cameron SR Curtis Vikings 1:11.86 X1:09.34

r:+0.74 30.79 1:09.34 (38.55)

— Chubb, Benjamin FR Curtis Vikings 1:04.80 X1:10.58

r:+0.75 31.07 1:10.58 (39.51)

— Tice, Andrew JR Curtis Vikings 1:13.28 X1:14.23

r:+0.77 32.90 1:14.23 (41.33)

— Jun, Lemuel SO Curtis Vikings NT X1:14.57

34.10 1:14.57 (40.47)

— Kim, John JR Curtis Vikings 1:16.34 X1:19.35

r:+0.73 34.51 1:19.35 (44.84)

— Mendez, AJ JR Curtis Vikings 1:24.64 X1:21.30

r:+0.81 35.55 1:21.30 (45.75)

Event 7 Boys 100 Yard Freestyle

49.40 4AST 4A State Qual

53.40 DIST District Qual

57.99 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Melendez, Jorge SO Curtis Vikings 52.21 51.34 DIST 6

r:+0.66 24.52 51.34 (26.82)

2 Arnold, Josh SR Curtis Vikings 52.35 52.55 DIST 4

r:+0.67 25.44 52.55 (27.11)

3 Findlay, Carter SO Emerald Ridge Jaguars NT 55.17 LEAG 3

26.33 55.17 (28.84)

4 Melin, Joe FR Curtis Vikings 54.50 56.79 LEAG 2

r:+0.79 27.20 56.79 (29.59)

5 Margo, Logan SO Emerald Ridge Jaguars 58.99 59.90 1

r:+0.89 27.79 59.90 (32.11)

6 Husarik, Ben SO Emerald Ridge Jaguars 59.86 1:01.05

r:+0.85 29.08 1:01.05 (31.97)

— Havard, Zack SR Curtis Vikings 55.16 X56.00 LEAG

r:+0.73 26.74 56.00 (29.26)

— Gronlund, Brevin SO Curtis Vikings 56.00 X56.50 LEAG

r:+0.72 26.89 56.50 (29.61)

— Feyedelem, Kody FR Curtis Vikings 1:00.07 X59.92

r:+0.78 28.57 59.92 (31.35)

— Patterson, Brandon FR Curtis Vikings 1:00.56 X1:01.01

r:+0.75 29.37 1:01.01 (31.64)

— Hudak, Conner SO Curtis Vikings 1:01.36 X1:01.12

r:+0.86 29.56 1:01.12 (31.56)

— Kerby, Tim JR Curtis Vikings 1:00.24 X1:01.39

r:+0.76 28.72 1:01.39 (32.67)

— Wald, Matthew JR Curtis Vikings 1:01.74 X1:01.62

r:+0.79 30.04 1:01.62 (31.58)

— Ling, Ryan FR Curtis Vikings 1:00.89 X1:01.65

r:+0.73 28.82 1:01.65 (32.83)

— Girolami, Dominic SO Curtis Vikings 1:01.90 X1:02.05

29.52 1:02.05 (32.53)

— Penfield, Wyett FR Emerald Ridge Jaguars 1:04.49 X1:04.61

r:+0.94 31.09 1:04.61 (33.52)

— Yasku, Ivan FR Curtis Vikings 1:06.38 X1:06.14

r:+0.83 32.54 1:06.14 (33.60)

— Spisak, Christian JR Emerald Ridge Jaguars 1:04.04 X1:07.56

r:+0.85 32.16 1:07.56 (35.40)

— Hamel, Cade FR Emerald Ridge Jaguars 1:12.04 X1:10.63

r:+0.84 33.12 1:10.63 (37.51)

— Coffey, Ronan SO Emerald Ridge Jaguars 1:14.94 X1:16.96

r:+0.92 36.67 1:16.96 (40.29)

— Jindra, Jack SO Emerald Ridge Jaguars 1:26.47 X1:20.69

r:+0.87 36.57 1:20.69 (44.12)

— Olson, Trenton SO Curtis Vikings 1:09.38 X1:22.19

r:+1.00 1:11.90 1:22.19 (10.29)

— Dailey, Angel JR Emerald Ridge Jaguars 1:26.36 X1:27.33

40.17 1:27.33 (47.16)

— Watson, Cameron FR Emerald Ridge Jaguars 1:29.83 X1:30.59

r:+0.99 40.58 1:30.59 (50.01)

— Treat, Morgan JR Emerald Ridge Jaguars 1:31.26 X1:32.04

r:+1.03

Event 8 Boys 500 Yard Freestyle

4:58.50 4AST 4A State Qual

5:37.45 DIST District Qual

6:20.60 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Hwang, Alex JR Curtis Vikings 5:18.19 5:18.34 DIST 6

r:+0.78 28.23 59.18 (30.95) 1:32.29 (33.11) 2:05.58 (33.29)

2:38.92 (33.34) 3:11.30 (32.38) 3:44.99 (33.69) 4:17.47 (32.48)

4:49.56 (32.09) 5:18.34 (28.78)

2 Melin, Dan SR Curtis Vikings 5:17.37 5:18.80 DIST 4

r:+0.71 27.43 58.48 (31.05) 1:30.54 (32.06) 2:03.20 (32.66)

2:35.58 (32.38) 3:08.03 (32.45) 3:40.87 (32.84) 4:14.34 (33.47)

4:47.77 (33.43) 5:18.80 (31.03)

3 Larson, Abhi JR Curtis Vikings 5:30.26 5:27.65 DIST 3

r:+0.73 28.58 59.44 (30.86) 1:31.23 (31.79) 2:04.32 (33.09)

2:38.37 (34.05) 3:11.93 (33.56) 3:45.78 (33.85) 4:21.02 (35.24)

4:55.44 (34.42) 5:27.65 (32.21)

4 Dahl, Brennen SO Emerald Ridge Jaguars 6:23.75 6:18.57 LEAG 2

r:+0.83 32.98 1:11.63 (38.65) 1:49.74 (38.11) 2:28.15 (38.41)

3:47.32 (1:19.17) 4:25.85 (38.53) 5:05.28 (39.43) 5:43.58 (38.30)

6:18.57 (34.99)

5 Mulcahey, Peyton SO Emerald Ridge Jaguars 6:57.42 6:55.33 1

r:+0.86 33.00 1:11.36 (38.36) 1:51.40 (40.04) 2:32.68 (41.28)

4:01.13 (1:28.45) 4:46.29 (45.16) 5:31.27 (44.98) 6:15.58 (44.31)

6:55.33 (39.75)

6 Mims, Chandler SO Emerald Ridge Jaguars 7:53.18 8:01.78

39.82 1:27.98 (48.16) 3:07.99 (1:40.01) 3:59.34 (51.35)

5:42.08 (1:42.74) 6:29.87 (47.79) 8:01.78 (1:31.91)

— Nager, Kaden JR Curtis Vikings 5:36.42 X5:26.96 DIST

r:+0.74 26.97 57.72 (30.75) 1:30.11 (32.39) 2:03.99 (33.88)

2:38.06 (34.07) 3:11.80 (33.74) 3:46.38 (34.58) 4:20.29 (33.91)

4:55.11 (34.82) 5:26.96 (31.85)

— March, Nathan JR Curtis Vikings 5:32.72 X5:28.10 DIST

r:+0.79 28.76 1:00.87 (32.11) 1:33.98 (33.11) 2:07.64 (33.66)

2:41.48 (33.84) 3:14.74 (33.26) 3:48.60 (33.86) 4:22.12 (33.52)

4:56.20 (34.08) 5:28.10 (31.90)

— Samms, Aaron FR Curtis Vikings NT X5:45.94 LEAG

r:+0.60 30.68 1:05.39 (34.71) 1:41.34 (35.95) 2:17.68 (36.34)

2:53.09 (35.41) 3:28.78 (35.69) 4:04.82 (36.04) 4:39.85 (35.03)

5:14.91 (35.06) 5:45.94 (31.03)

— Helmberger, Dane FR Curtis Vikings 5:57.16 X5:49.00 LEAG

r:+0.72 29.90 1:03.83 (33.93) 1:39.78 (35.95) 2:16.53 (36.75)

2:52.85 (36.32) 3:28.74 (35.89) 4:04.48 (35.74) 4:40.80 (36.32)

5:15.70 (34.90) 5:49.00 (33.30)

— Murdach, Nick JR Curtis Vikings 6:24.83 X6:21.88

r:+0.82 29.47 1:03.38 (33.91) 1:39.39 (36.01) 2:16.80 (37.41)

2:56.15 (39.35) 3:36.40 (40.25) 4:17.54 (41.14) 4:58.75 (41.21)

5:40.67 (41.92) 6:21.88 (41.21)

— Wang, James JR Curtis Vikings NT X6:56.08

r:+0.91 31.29 1:06.76 (35.47) 1:45.84 (39.08) 2:27.54 (41.70)

3:11.71 (44.17) 3:57.22 (45.51) 4:42.69 (45.47) 5:28.93 (46.24)

6:13.69 (44.76) 6:56.08 (42.39)

— Amundson, Jeremiah JR Curtis Vikings NT X7:07.65

31.59 1:08.35 (36.76) 1:47.51 (39.16) 2:26.20 (38.69)

3:07.23 (41.03) 3:49.15 (41.92) 4:30.85 (41.70) 5:12.43 (41.58)

5:52.74 (40.31) 7:07.65 (1:14.91)

Event 9 Boys 200 Yard Freestyle Relay

1:32.50 4AST 4A State Qual

1:44.30 DIST District Qual

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Curtis Vikings A 1:31.22 1:35.75 DIST 8

1) Wu, Alex SR 2) r:0.33 Arnold, Josh SR 3) r:0.55 Harrison, Maguire SO 4) r:0.43 Hwang, Alex JR

r:10.37 24.12 47.43 (23.31) 1:11.94 (24.51) 1:35.75 (23.81)

2 Curtis Vikings B NT 1:41.69 DIST 4

1) Melin, Joe FR 2) r:0.34 Samms, Aaron FR 3) r:0.26 Havard, Zack SR 4) r:0.45 Nager, Kaden JR

r:+0.82 25.64 51.45 (25.81) 1:17.73 (26.28) 1:41.69 (23.96)

3 Curtis Vikings C NT x1:42.95 DIST

1) Park, Kevin JR 2) r:+0.0 Guffey, Sam SO 3) r:0.29 Chubb, Benjamin FR 4) r:0.58 Mageo, Chase JR

r:+4.61 26.50 37.11 (10.61) 51.69 (14.58) 1:42.95 (51.26)

4 Emerald Ridge Jaguars A 1:42.03 1:43.96 DIST 2

1) McGinty, Sean SR 2) r:0.68 Husarik, Ben SO 3) r:0.13 Greenfield, Riley SO 4) r:0.34 Findlay, Carter SO

r:10.25 24.35 53.43 (29.08) 1:18.13 (24.70) 1:43.96 (25.83)

5 Emerald Ridge Jaguars B 1:53.67 1:56.18

1) David, Justin FR 2) r:0.50 Penfield, Wyett FR 3) r:0.18 Spisak, Christian JR 4) r:0.43 Yap, Ching SR

r:10.84 28.13 57.10 (28.97) 1:27.28 (30.18) 1:56.18 (28.90)

6 Emerald Ridge Jaguars C 1:57.26 x2:05.45

1) Warner, Cai FR 2) r:+0.0 Brunson, Keoni JR 3) r:+0.0 Hamel, Cade FR 4) r:+0.0 Dahl, Brennen SO

33.32 1:01.90 (28.58) 1:34.89 (32.99) 2:05.45 (30.56)

— Curtis Vikings D NT X1:49.18

1) Tice, Andrew JR 2) r:0.61 Bell, Warren JR 3) r:0.53 Hudak, Conner SO 4) r:0.22 Gronlund, Brevin SO

r:+0.74 26.85 53.85 (27.00) 1:23.20 (29.35) 1:49.18 (25.98)

— Emerald Ridge Jaguars D 2:27.59 X2:31.62

1) Treat, Morgan JR 2) r:0.29 Dailey, Angel JR 3) r:0.28 Watson, Cameron FR 4) r:0.36 Jindra, Jack SO

r:+1.07 43.68 1:19.69 (36.01) 1:58.78 (39.09) 2:31.62 (32.84)

Event 10 Boys 100 Yard Backstroke

56.10 4AST 4A State Qual

1:04.80 DIST District Qual

1:09.70 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Abbott, Sam SR Curtis Vikings 58.76 54.27 4AST 6

r:+0.59 26.17 54.27 (28.10)

2 Ling, David SR Curtis Vikings 1:00.51 1:01.13 DIST 4

r:+0.65 29.70 1:01.13 (31.43)

3 Melendez, Jorge SO Curtis Vikings 1:02.41 1:02.21 DIST 3

r:+0.62 30.32 1:02.21 (31.89)

4 Simpson, Cade SO Emerald Ridge Jaguars 1:04.35 1:04.71 DIST 2

r:+0.59 30.66 1:04.71 (34.05)

5 Armstrong, Kenny JR Emerald Ridge Jaguars 1:18.70 1:16.73 1

r:+0.80 37.21 1:16.73 (39.52)

6 Mulcahey, Peyton SO Emerald Ridge Jaguars 1:19.85 1:19.44

r:+0.67 39.03 1:19.44 (40.41)

— Riggins, Justin JR Curtis Vikings 1:06.95 X1:04.89 LEAG

r:+0.80 31.73 1:04.89 (33.16)

— Choi, Jabez FR Curtis Vikings 1:08.36 X1:08.22 LEAG

r:+0.66 32.47 1:08.22 (35.75)

— Patterson, Matt SR Curtis Vikings NT X1:11.01

r:+0.82 34.39 1:11.01 (36.62)

— Jun, Lemuel SO Curtis Vikings NT X1:13.96

r:+0.62 35.79 1:13.96 (38.17)

(Event 10 Boys 100 Yard Backstroke)

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

— Stemp, Charles SO Curtis Vikings 1:23.89 X1:17.94

r:+0.70 36.89 1:17.94 (41.05)

— McGoogan, Clark FR Curtis Vikings 1:26.29 X1:23.72

r:+0.66

— O’Brien, Thomas FR Curtis Vikings NT X1:25.07

r:+0.64 42.77 1:25.07 (42.30)

— Lacrosse, Jackson FR Curtis Vikings NT X1:25.57

r:+0.87 41.15 1:25.57 (44.42)

— Eugenio, Tyler SO Curtis Vikings 1:34.77 X1:40.33

r:+0.89

— Holman, Edward SR Curtis Vikings 2:10.90 X1:59.40

r:+0.69 51.46 1:59.40 (1:07.94)

Event 11 Boys 100 Yard Breaststroke

1:01.70 4AST 4A State Qual

1:09.35 DIST District Qual

1:15.50 LEAG League Qual

Name Yr School Seed Time Finals Time Points

1 Park, Kevin JR Curtis Vikings 1:09.71 1:09.58 LEAG 6

r:+0.73 33.05 1:09.58 (36.53)

2 Bell, Warren JR Curtis Vikings 1:09.72 1:10.19 LEAG 4

r:+0.77 33.32 1:10.19 (36.87)

3 Wu, Alex SR Curtis Vikings 1:13.73 1:11.00 LEAG 3

r:+0.74 34.40 1:11.00 (36.60)

4 Yap, Ching SR Emerald Ridge Jaguars 1:16.07 1:14.75 LEAG 2

r:+0.74 34.61 1:14.75 (40.14)

5 David, Justin FR Emerald Ridge Jaguars 1:19.19 1:18.11 1

r:+0.91 36.50 1:18.11 (41.61)

6 Brunson, Keoni JR Emerald Ridge Jaguars 1:37.43 1:32.71

40.91 1:32.71 (51.80)

— Guffey, Sam SO Curtis Vikings 1:11.36 X1:11.18 LEAG

r:+0.75 33.68 1:11.18 (37.50)

— Jenks, Trevor JR Curtis Vikings 1:11.99 X1:14.29 LEAG

r:+0.84 35.27 1:14.29 (39.02)

— Mageo, Chase JR Curtis Vikings 1:16.83 X1:17.70

r:+0.85 37.53 1:17.70 (40.17)

— Kim, Andrew JR Curtis Vikings 1:16.52 X1:18.57

r:+0.75 37.62 1:18.57 (40.95)

— McGill, Conner JR Curtis Vikings NT X1:20.49

r:+0.81 36.16 1:20.49 (44.33)

— Walker, Dylan SR Curtis Vikings 1:19.01 X1:21.21

r:+0.82 38.31 1:21.21 (42.90)

— Caves, Isaak SO Curtis Vikings 1:31.79 X1:28.30

r:+0.84 41.94 1:28.30 (46.36)

— Murdach, Patrick FR Curtis Vikings 1:34.40 X1:35.06

42.91 1:35.06 (52.15)

— Rojas, John SO Curtis Vikings NT X1:44.03

r:+0.91 48.33 1:44.03 (55.70)

— Yoon, Christopher SO Curtis Vikings 2:04.84 X2:01.54

r:+0.92 55.98 2:01.54 (1:05.56)

Event 12 Boys 400 Yard Freestyle Relay

3:24.50 4AST 4A State Qual

3:58.40 DIST District Qual

Team Relay Seed Time Finals Time Points

1 Curtis Vikings A 3:22.19 3:30.61 DIST 8

1) Patterson, Matt SR 2) r:0.45 Hwang, Alex JR 3) r:0.32 Ling, David SR 4) r:0.38 Abbott, Sam SR

r:+0.71 25.47 52.91 (52.91) 1:18.28 (25.37) 1:45.68 (52.77)

2:10.70 (25.02) 2:38.88 (53.20) 3:03.06 (24.18) 3:30.61 (51.73)

2 Curtis Vikings B NT 3:37.52 DIST 4

1) Melin, Dan SR 2) r:0.41 Nager, Kaden JR 3) r:0.31 Melendez, Jorge SO 4) r:0.19 Larson, Abhi JR

r:+0.68 26.66 55.97 (55.97) 1:21.48 (25.51) 1:50.35 (54.38)

2:15.54 (25.19) 2:44.27 (53.92) 3:08.66 (24.39) 3:37.52 (53.25)

3 Curtis Vikings C NT x3:50.16 DIST

1) Choi, Jabez FR 2) r:0.43 Chubb, Benjamin FR 3) r:0.23 Riggins, Justin JR 4) r:0.37 Samms, Aaron FR

r:+0.68 27.44 57.97 (57.97) 1:25.81 (27.84) 1:56.57 (58.60)

2:23.36 (26.79) 2:52.58 (56.01) 3:20.06 (27.48) 3:50.16 (57.58)

4 Emerald Ridge Jaguars A 3:48.34 3:53.03 DIST 2

1) Margo, Logan SO 2) r:0.06 Greenfield, Riley SO 3) r:0.18 Simpson, Cade SO 4) r:0.49 Findlay, Carter SO

r:+0.84 28.08 59.55 (59.55) 1:26.61 (27.06) 1:57.60 (58.05)

2:24.90 (27.30) 2:56.95 (59.35) 3:23.48 (26.53) 3:53.03 (56.08)

5 Emerald Ridge Jaguars B 4:11.47 4:36.14

1) Armstrong, Kenny JR 2) r:+0.0 Spisak, Christian JR 3) r:0.53 Mulcahey, Peyton SO 4) r:0.43 Dahl, Brennen SO

r:+0.85 28.36 1:00.10 (1:00.10) 1:12.43 (12.33) 1:33.92 (33.82)

2:14.20 (40.28) 2:25.43 (51.51) 2:48.36 (22.93) 4:36.14 (2:10.71)

6 Emerald Ridge Jaguars C 4:31.33 x4:41.57

1) Husarik, Ben SO 2) r:+0.0 Hamel, Cade FR 3) r:+0.0 Yap, Ching SR 4) r:+0.0 Penfield, Wyett FR

29.20 1:01.12 (1:01.12) 1:35.97 (34.85) 2:14.63 (1:13.51)

2:47.01 (32.38) 3:23.81 (1:09.18) 3:40.48 (16.67) 4:41.57 (1:17.76)

— Curtis Vikings D NT X4:03.32

1) Amundson, Jeremiah JR 2) r:0.39 Kerby, Tim JR 3) r:0.44 Feyedelem, Kody FR 4) r:0.47 Patterson, Brandon FR

r:+0.90 28.27 59.93 (59.93) 1:28.71 (28.78) 2:01.83 (1:01.90)

2:30.20 (28.37) 3:01.61 (59.78) 3:31.42 (29.81) 4:03.32 (1:01.71)

— Emerald Ridge Jaguars D 5:10.15 X5:30.86

1) Brunson, Keoni JR 2) r:0.64 Coffey, Ronan SO 3) r:0.29 Warner, Cai FR 4) r:0.48 Mims, Chandler SO

r:+0.82 40.31 1:29.16 (1:29.16) 2:07.59 (38.43) 2:48.61 (1:19.45)

3:00.49 (11.88) 3:26.34 (37.73) 4:10.81 (44.47) 5:30.86 (2:04.52)